Sbaglia sentiero e resta bloccato su un ripido pendio: escursionista australiano salvato con il verricello

Momenti di apprensione questa mattina sulle Dolomiti Bellunesi, dove un giovane escursionista australiano è stato recuperato dall’elisoccorso dopo essere rimasto bloccato su un ripido pendio erboso nei pressi del Passo della Finestra, nel territorio di Cesiomaggiore.

L’allarme è scattato intorno alle 8.15, quando l’elicottero del Suem Falco 2 è decollato per raggiungere la zona indicata dal ragazzo. Il 21enne, durante l’escursione, aveva infatti imboccato una traccia sbagliata: probabilmente tratto in inganno dall’erba resa scivolosa dalla pioggia, invece di seguire il sentiero che procede a tornanti ha proseguito in linea retta, fino a ritrovarsi su una pala erbosa molto ripida.

Resosi conto di non poter più né salire né scendere senza correre seri rischi, il giovane ha preferito fermarsi e lanciare l’allarme, comunicando ai soccorritori le coordinate della sua posizione.

Nonostante il maltempo, l’eliambulanza ha raggiunto l’area, predisponendo una base operativa al Rifugio Boz. Individuato l’escursionista, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 60 metri, riuscendo a recuperarlo in sicurezza.

Dopo una valutazione sanitaria effettuata dall’équipe medica a bordo dell’elicottero, il giovane, risultato in buone condizioni, è stato accompagnato al Rifugio Boz, senza necessità di ulteriori cure.