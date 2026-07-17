TonyPitony, il fenomeno provocatorio che ha fatto sold out al Jamrock di Vicenza

di Anita Guelfi

Dopo il debutto infuocato a base di rap d’autore e lo stop forzato causa maltempo, il Jamrock Festival 2026 di Vicenza ha riacceso i motori registrando un clamoroso sold out a Parco Fornaci. A trascinare sotto il palco una folla sterminata ed entusiasta è stato l’uomo del momento: TonyPitony, il nuovo e polarizzante fenomeno della musica italiana che sta polverizzando i botteghini con il suo trionfale tour estivo Estatony.

Ma chi si cela dietro questo nome che sta dividendo la critica e facendo impazzire i social?

Dal rifiuto a X Factor al successo nazionale: la parabola di TonyPitony

Nato a Siracusa nel 1996, TonyPitony (all’anagrafe ancora legato al suo passato teatrale nel West End londinese) muove i primi passi nella musica intorno al 2020. Nello stesso anno si presenta alle selezioni di X Factor, venendo però bocciato sonoramente dai giudici – tra cui Manuel Agnelli, che ancora oggi lo definisce come “un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso”.

Lungi dal darsi per vinto, l’artista siciliano ha saputo trasformare quella porta in faccia nel carburante perfetto per la sua ascesa indipendente:

Il successo virale: Attraverso pezzi dissacranti, demenziali e fortemente provocatori come Striscia e Polietilene, inizia a dominare le piattaforme social, costruendosi una fanbase fedelissima e in rapidissima crescita.

La consacrazione: Il 2025 è l’anno della svolta con l’uscita dell’album omonimo TonyPitony, trainato da pezzi controversi e ultra-pop, e nel 2026 arriva addirittura a calcare il palco del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, portandosi a casa il premio per la miglior cover grazie a un’eccentrica versione di The Lady Is a Tramp con Ditonellapiaga.

Persino la scena torinese d’autore si è accorta di lui, con Willie Peyote che lo cita ironicamente nel suo brano Kill Tony: “Certe volte nella vita basta il culo come Tony”, giocando sul titolo di una delle hit più chiacchierate di TonyPitony.

Il bagaglio accademico dietro l’ultra-pop

Subito dopo il diploma, si è trasferito nel Regno Unito per frequentare la prestigiosa accademia Laine Theatre Arts, dove ha studiato recitazione, arti sceniche e musica. Questa formazione d’élite gli ha permesso di lavorare come attore in diverse produzioni teatrali, arrivando a esibirsi persino nel rinomato circuito del West End londinese.

Questo bagaglio accademico internazionale spiega la straordinaria presenza scenica e le doti vocali (spesso lodate dagli addetti ai lavori, tra cui Mika) che caratterizzano i suoi live: non semplici concerti, ma veri e propri spettacoli totali e performance teatrali.

Un ciclone di ironia a Parco Fornaci

Ieri sera al Jamrock, TonyPitony ha dimostrato che il suo successo non è solo una bolla passeggera legata agli algoritmi del web. Sul palco vicentino ha portato uno show sfrontato, coloratissimo e ad altissimo tasso d’energia, trascinando il pubblico in un coro unico su brani di culto come Sessonline e Donne Ricche.

Che lo si consideri un genio del pop provocatorio o, come sostiene qualche scettico, un fenomeno puramente di costume, una cosa è certa: ieri sera Vicenza si è arresa alla sua travolgente ironia. Il Jamrock Festival ha segnato un altro colpo da maestro, confermandosi il termometro perfetto delle tendenze musicali del momento.