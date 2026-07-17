Va al mare con una comitiva, malore fatale in acqua: muore storica bidella vicentina

Doveva essere una giornata di relax al mare, ma si è trasformata in tragedia. Angelina Capovin, 82 anni, storica bidella di San Vito di Leguzzano, è morta nella tarda mattinata di giovedì 16 luglio dopo essere stata colta da un malore mentre faceva il bagno a Sottomarina di Chioggia.

L’anziana si trovava davanti allo stabilimento balneare “Bahia del Sole”, dove era arrivata con una comitiva per una gita. Secondo una prima ricostruzione, era appena entrata in acqua quando ha perso conoscenza ed è annegata.

I bagnini sono intervenuti immediatamente, mentre alcuni presenti si sono tuffati per riportarla a riva. Sul posto è atterrato anche l’elicottero del Suem, ma i lunghi tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

La notizia ha profondamente colpito San Vito di Leguzzano, dove Angelina Capovin era conosciuta e stimata da intere generazioni di alunni. Rimasta vedova da alcuni anni, lascia le figlie Cristina e Serenella.

«Era una persona gentile, dolce e sempre disponibile – ricorda il sindaco Umberto Poscoliero –. Quando lavorava alle scuole elementari era per i bambini come una seconda mamma».

Si tratta del secondo lutto che colpisce il Vicentino sulle spiagge venete in poche settimane, dopo la morte del pensionato Silvano Visentin, 75 anni, di Schio, avvenuta a Bibione all’inizio di luglio.