Maxi incidente tra due mezzi pesanti sulla A4: camionista elitrasportato, autostrada paralizzata per ore

Mattinata di pesanti disagi lungo l’autostrada A4, dove un violento incidente tra un tir e un autocarro ha mandato in tilt la circolazione in direzione Trieste. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9 all’altezza del chilometro 366, nel territorio di Vigonza, provocando il blocco totale della carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato all’interno della cabina dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere, e il personale del Suem 118, con l’ausilio dell’elisoccorso. Il camionista è stato trasportato in ospedale a Padova: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. A causa del tir rimasto di traverso e della carreggiata completamente occupata dai mezzi incidentati e dai soccorritori, Concessioni Autostradali Venete ha attivato il protocollo regionale per le emergenze autostradali, invitando gli automobilisti provenienti da Milano a utilizzare la Superstrada Pedemontana Veneta, mentre chi arrivava dall’A13 è stato indirizzato verso la tangenziale di Padova.

Sul posto hanno operato anche la Polizia Stradale di Venezia e gli ausiliari della viabilità di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre. Oltre alle lunghe code in direzione Trieste, rallentamenti si sono registrati anche sulla carreggiata opposta verso Milano, a causa dell’effetto “curiosi”, e lungo le tangenziali padovane, rimaste congestionate per gran parte della mattinata.

A mezzogiorno è stata revocata la procedura di deviazione del traffico dopo la riapertura di due corsie di marcia nel tratto interessato dall’incidente tra il bivio con l’A13 e Arino Est. Le code, però, hanno continuato a smaltirsi solo gradualmente, mentre sono proseguiti gli interventi per ripristinare le barriere di sicurezza danneggiate dall’urto.

Secondo CAV, il piano di deviazione condiviso con le concessionarie limitrofe ha consentito di limitare i disagi in una giornata già caratterizzata dal traffico intenso del venerdì da bollino rosso, alle porte del primo grande esodo del fine settimana estivo. Anche nel pomeriggio era previsto un flusso di veicoli sostenuto, seppur generalmente scorrevole, soprattutto in direzione Trieste.