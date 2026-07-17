Quattro prime regionali nel Giardino Jacquard: a Schio torna la magia di Visioni di Danza

Prosegue il festival Visioni di Danza, che entra nel vivo dell’estate vicentina con una serata dedicata alla danza contemporanea nello scenario del Giardino Jacquard di Schio. L’appuntamento è in programma martedì 21 luglio alle 21.15, con quattro compagnie italiane protagoniste di altrettante performance, tutte presentate in prima regionale.

Ad aprire la serata sarà il Balletto Teatro di Torino con “Noa”, una creazione del coreografo Jye-Hwei Lin interpretata dalla danzatrice Noa Van Tichel. Il lavoro propone un’intensa riflessione sul corpo in movimento, esplorandone la presenza scenica attraverso immagini, gesti e forze invisibili che prendono forma sulla scena.

Seguirà “Intersection Bach”, produzione della Compagnia degli Istanti, ideata e coreografata da Roberto Lori. Lo spettacolo affronta il tema della gentilezza attraverso le musiche di Johann Sebastian Bach, evocando un dialogo tra anime differenti e sonorità lontane, unite nella ricerca di armonia ed equilibrio.

La terza proposta sarà “Fabula Mala” di Versiliadanza, interpretata da Valentia Sechi e Luca Tomao. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso introspettivo alla ricerca della parte più nascosta dell’essere umano, quella che spesso si preferirebbe non vedere, ma che resta essenziale per definire l’identità di ciascuno.

Chiuderà la serata “Radical Bodies”, produzione di Dancehauspiù, ideata e interpretata da Sara Pezzolo, insieme a Mafalda Maria Fondi e Caterina Marchetto. La performance si presenta come un manifesto al femminile che riflette sul significato politico del corpo e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.

I biglietti costano 12 euro l’intero e 9 euro il ridotto. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@naturalislabor.it oppure contattare il numero 393 1048528. Gli organizzatori consigliano al pubblico di indossare un abbigliamento comodo e adatto anche per assistere agli spettacoli seduti sul prato del Giardino Jacquard.