Tromba d’aria a Crespadoro, danneggiati i nuovi impianti sportivi: divelte le porte della tensostruttura

Il sindaco Elisa Maria Ferrari: “Poteva andare peggio, la struttura ha retto. Ora tutte le verifiche e il ripristino. Non ci faremo abbattere”

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Una tromba d’aria ha colpito nella mattinata Crespadoro, provocando danni in diverse zone del territorio comunale e causando anche il danneggiamento dei nuovi impianti sportivi di via Valletta, ormai prossimi all’affidamento in concessione alla comunità.

A raccontare quanto accaduto è stata la sindaca Elisa Maria Ferrari, che ha spiegato come la struttura fosse finalmente arrivata alla fase conclusiva dopo un lungo percorso caratterizzato da difficoltà tecniche e burocratiche.

Danneggiata la tensostruttura degli impianti sportivi

«Dopo moltissime difficoltà superate, intoppi tecnici e burocratici, eravamo finalmente in procinto di avviare la gara per affidare in concessione i nuovi impianti sportivi in Via Valletta», ha scritto la prima cittadina.

Una struttura nuova, realizzata con particolare attenzione ai dettagli, che l’amministrazione aveva seguito passo dopo passo e che era pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità.

La violenza del vento ha però completamente divelto la maggior parte delle porte della tensostruttura. «L’acqua è entrata – spiega Ferrari – ma fortunatamente il parquet non ha subìto danni, grazie anche all’ottimo lavoro di impermeabilizzazione che ha permesso di circoscrivere l’area del parquet rispetto alla zona in resina».

La forza della tromba d’aria ha inoltre scaraventato alcuni materiali fino al vicino fiume. «Per fortuna non ci sono state conseguenze sulle persone. Poteva andare decisamente peggio».

Ora saranno necessarie tutte le verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni e la sicurezza della struttura.

Intervento immediato della Protezione Civile

Subito dopo l’evento sono intervenuti i volontari della Protezione Civile Ana Valchiampo, impegnati nelle prime operazioni di messa in sicurezza.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare ai volontari, in particolare a Renzo Pellizzari, «sempre pronto a rispondere», oltre al consigliere comunale Paolo Ferrari e al padre della stessa sindaca, coinvolto nelle attività di supporto.

Blackout e alberi caduti in varie zone del territorio

Il maltempo ha lasciato conseguenze anche su altre aree di Crespadoro. Sono stati segnalati numerosi blackout, con diverse interruzioni dell’energia elettrica, oltre a numerose cadute di alberi.

Le squadre di Enel sono entrate in azione già dalla mattinata per ripristinare il servizio, mentre i volontari si sono occupati della rimozione delle piante cadute e della gestione delle situazioni di emergenza.

«Non ci faremo comunque abbattere – ha concluso Elisa Maria Ferrari – ci siamo già attivati subito per ripristinare il tutto, con i tempi che la pubblica amministrazione richiederà».