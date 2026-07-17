Nordest, operaio travolto dal treno sui binari: 43enne muore durante un intervento di lavoro

Tragedia nell’area industriale di San Giorgio di Nogaro: la vittima era dipendente di una società specializzata nei cantieri ferroviari. Circolazione sospesa sulla linea Venezia-Trieste

Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, dopo essere stato travolto da un treno mentre stava lavorando lungo i binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

La vittima, di origini tunisine e residente a Latisana, era dipendente della Traction&Services, società impegnata nelle attività di manovra ferroviaria all’interno dei cantieri del Friuli Venezia Giulia.

L’incidente durante le operazioni sui binari

L’allarme è scattato poco dopo le 13 nell’area industriale Cosef di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori e dei tecnici della sicurezza sul lavoro, l’uomo sarebbe sceso da un mezzo e, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio proprio mentre sul binario vicino transitava un treno regionale vuoto utilizzato per operazioni di smistamento.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto sul posto. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato l’équipe medica specializzata, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’operaio.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate alla Polfer e alla polizia scientifica, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

Circolazione ferroviaria sospesa sulla Venezia-Trieste

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità ferroviaria. La circolazione sulla linea Venezia-Trieste è stata sospesa dalle 13.05 per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Trenitalia ha comunicato ritardi per i treni Intercity e Regionali, con alcuni convogli costretti a subire limitazioni di percorso o cancellazioni. L’Intercity 594 Trieste-Roma è stato deviato attraverso Udine e Venezia Mestre, senza fermate a Trieste Airport, Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave. Per i passeggeri diretti verso queste località è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fino a Venezia Mestre, da dove è possibile proseguire con i primi treni disponibili.

Il cordoglio e l’appello sulla sicurezza sul lavoro

Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia): «La notizia della morte dell’operaio avvenuta oggi lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro lascia sgomenti e colpisce profondamente l’intera comunità. È necessario che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze in cui si è verificato».

«L’ennesima vita spezzata sul lavoro – ha aggiunto – conferma quanto sia indispensabile proseguire con il massimo impegno nell’azione di prevenzione, nei controlli e nella diffusione di una cultura della sicurezza sempre più rigorosa».