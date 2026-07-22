Fedez ancora in ospedale

Nuovo capitolo nella vicenda sanitaria di Fedez, trasferito nel primo pomeriggio di ieri all’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, con ingresso dal retro della struttura, secondo quanto riferito dall’AGI.

Il rapper era arrivato lunedì sera in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano — la stessa struttura che nel 2023 lo aveva operato d’urgenza per ulcere sanguinanti — dove è stato sottoposto ad accertamenti nel reparto di chirurgia, prima della decisione di trasferirlo a Rozzano.