Blanco infiamma Marostica: lunedì il grande ritorno sul palco del Summer Festival

Dopo il successo dell’apertura affidata a David Byrne, il Marostica Summer Festival Volksbank si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. Lunedì 29 giugno, alle 21.30, in Piazza Castello salirà sul palco Blanco, tra gli artisti più amati e rappresentativi della nuova scena pop italiana.

Il cantautore arriva a Marostica dopo il tour nei palazzetti con il nuovo album “MA'”, anticipato dai singoli “Piangere a 90”, “Maledetta Rabbia” e “Anche a vent’anni si muore”, oltre alle collaborazioni “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani e “Ricordi” con Elisa. Proprio “Ricordi”, ultimo brano pubblicato, nasce da un testo scritto da Blanco tra Londra e Parigi e trova la sua versione definitiva grazie all’incontro artistico con Elisa, che ne arricchisce la profondità emotiva.

Sul palco di Piazza Castello il pubblico potrà ascoltare dal vivo i brani del nuovo progetto discografico insieme ai grandi successi che hanno segnato la carriera dell’artista.

Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è nato a Brescia nel 2003 ed è cresciuto tra Calvagese della Riviera e il lago di Garda. Nonostante la giovane età, è già una delle figure di riferimento della musica italiana contemporanea. Esploso nel 2021 con una serie di singoli ai vertici delle classifiche, è diventato il cantante più giovane a mantenere per diciotto settimane consecutive il primo posto della classifica FIMI. Nel 2022 ha conquistato il Festival di Sanremo insieme a Mahmood con “Brividi”, brano che ha ottenuto un successo internazionale e con cui i due artisti hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il 2026 segna il ritorno discografico con il nuovo album e il tour estivo nei principali festival italiani.

Il cartellone del Marostica Summer Festival Volksbank proseguirà poi con altri grandi protagonisti della musica nazionale e internazionale: Il Volo (1 luglio), Negramaro (3 luglio), Europe (5 luglio), John Legend (6 luglio), Fiorella Mannoia (7 luglio), Francesco Gabbani (9 luglio) e Luca Carboni (11 luglio).

Il festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank. Tra i partner figurano Trivellato, Univer 2000, Sidastico, Unicomm con Famila ed Emisfero, Cristiano di Thiene con Aeronautica Militare, Gruppo Campari con Aperol, Nico Abbigliamento, Arredo Group, Consorzio Tutela Piave DOP, Generali Assicurazioni, TicketOne, Bassano Distributori, Rihunik, Airxcel con CAN e Cantina Col Dovigo. Partner tecnici sono Viaggiare, Berti Food, Fonte Margherita, Hotel Villa Palma, Albergo Dalla Mena, Hotel Alla Corte, Perin Generators e Kiloutou. Media partner: Radio Company, Quadro Advertising, Il Giornale di Vicenza, TVA Vicenza e TeleChiara, Radio Stella.

I concerti iniziano alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Per i concerti di David Byrne, Europe, John Legend e Francesco Gabbani è disponibile anche lo speciale Vip Pack.

È inoltre possibile prenotare in anticipo il parcheggio per raggiungere il festival con maggiore tranquillità. Tutte le informazioni sul programma, le prevendite e i parcheggi sono disponibili sul sito www.marosticasummerfestival.it