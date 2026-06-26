Montecchio – Controllo nel kebab: maxi multa e locale chiuso dopo le ispezioni

Un controllo amministrativo si è trasformato in una verifica a tutto campo, portando alla chiusura di un negozio di vendita di kebab nella frazione di Alte Ceccato. A disporre il provvedimento sono stati la Polizia Locale dei Castelli e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss 8 Berica, dopo aver riscontrato irregolarità sia sul fronte delle autorizzazioni sia su quello igienico-sanitario.

L’ispezione era partita dalla verifica della licenza relativa alla vendita di bevande all’interno del locale. Si tratta di un’autorizzazione distinta rispetto a quella necessaria per l’attività gastronomica artigianale legata alla preparazione e vendita del kebab e richiede specifici requisiti professionali a tutela dei consumatori.

Gli agenti hanno accertato che il titolare della licenza, un cittadino pakistano di 42 anni residente a Milano, non era mai presente nell’esercizio, che risultava invece gestito da un prestanome privo dei requisiti richiesti. Per questo motivo la Polizia Locale ha contestato l’esercizio abusivo dell’attività, elevando una sanzione di 5.163 euro e disponendo la chiusura dei frigoriferi contenenti le bevande fino alla presentazione di una nuova richiesta con un titolare in possesso dei requisiti professionali e realmente presente nel punto vendita.

I successivi controlli effettuati dal SIAN dell’Ulss 8 Berica hanno però fatto emergere anche diverse carenze igienico-sanitarie. Le irregolarità riscontrate hanno comportato un’ulteriore sanzione amministrativa di 1.000 euro e la chiusura dell’intero locale, che potrà riaprire soltanto dopo aver ripristinato tutte le condizioni previste dalla normativa.

«Tra le nostre molteplici attività ci sono anche i controlli sugli esercizi commerciali, in particolare quelli che costituiscono centri di aggregazione e che potrebbero generare episodi di disturbo della quiete pubblica – spiega il comandante della Polizia Locale dei Castelli, Alessandro Rigolon –. Abbiamo scoperto che effettivamente in quel luogo non avrebbero potuto vendere anche le bevande e poi sono emerse pure le carenze igienico-sanitarie. Per riaprire, l’attività dovrà ora rimettersi completamente in regola».

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. «Un grazie alla Polizia Locale dei Castelli per questo intervento mirato a tutelare la leale concorrenza tra le attività commerciali e, soprattutto, le garanzie igienico-sanitarie per i nostri concittadini – sottolinea il presidente del Consiglio comunale con delega alla Sicurezza, Giorgio Storti –. È bene ribadire che in città resta alta l’attenzione nei confronti di chi non rispetta le regole».