Gruppo Mastrotto dona un nuovo mezzo per le persone con disabilità alla Croce Rossa di Vicenza, in ricordo di Bruno

Un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motoria entra a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza. Il veicolo è stato donato da Gruppo Mastrotto e la cerimonia di inaugurazione si è svolta giovedì 25 giugno nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, in Contrà dei Torretti 9.

Si tratta di un contributo significativo per il territorio e per le persone più fragili, che consentirà alla Croce Rossa vicentina di rafforzare i servizi di accompagnamento e trasporto sociale destinati ad anziani, persone con disabilità e cittadini che vivono situazioni di particolare difficoltà.

Il mezzo ha inoltre un forte valore simbolico. È stato infatti utilizzato da Bruno Mastrotto durante la sua malattia, accompagnandolo in momenti di serenità e sollievo. Oggi il veicolo continuerà a svolgere una funzione di aiuto e sostegno, mettendosi al servizio della comunità e mantenendo vivo il suo ricordo attraverso un gesto concreto di attenzione verso chi è più vulnerabile.

L’attività di trasporto sociale rappresenta uno dei servizi svolti quotidianamente dalla Croce Rossa di Vicenza. Ogni giorno vengono accompagnate persone che non possono muoversi autonomamente verso visite mediche, terapie, ricoveri, dimissioni ospedaliere e altre necessità sanitarie. Un servizio la cui richiesta è in costante aumento, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e della crescita del numero di persone che vivono sole senza il supporto di familiari.

La disponibilità di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di carrozzine consentirà quindi di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del territorio, migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari e offrendo un aiuto concreto alle persone più fragili.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Santo Mastrotto, fondatore dell’azienda insieme al fratello Bruno, e Giovanna Mastrotto. Per la Croce Rossa hanno partecipato la presidente regionale Elisa Tinello, il presidente del comitato di Vicenza Leonida Bicego, la vicepresidente Anna Luisa Valente e l’ispettrice delle Crocerossine Angela Lo Brutto.

«Con questa donazione vogliamo offrire un contributo concreto alla comunità, supportando l’attività della Croce Rossa Italiana di Vicenza nel garantire un servizio essenziale alle persone con difficoltà di mobilità. È un gesto che nasce dal nostro forte legame con il territorio e dalla volontà di realizzare azioni tangibili a favore dell’inclusione e dell’accessibilità», ha dichiarato Giovanna Mastrotto, Board Member di Gruppo Mastrotto.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza ha espresso la propria sincera gratitudine a Gruppo Mastrotto per la sensibilità dimostrata e per il concreto contributo offerto a favore della collettività.