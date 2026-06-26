Auto si ribalta nel fossato: muore studentessa di 22 anni

Tragedia nella tarda serata di giovedì a Borgoricco, nel Padovano, dove una studentessa universitaria di 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è Eleonora Bigon, residente in paese.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo via Roma, a poche centinaia di metri dall’abitazione della giovane. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Campodarsego, la 22enne stava viaggiando al volante della sua Ford quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita autonomamente di strada, si è ribaltata nel fossato che costeggia la carreggiata e ha terminato la propria corsa schiantandosi contro il muretto in cemento di un ponticello d’accesso a un’abitazione privata.

L’impatto è stato violentissimo. Alcuni residenti, richiamati dal forte boato, hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, il personale sanitario del Suem 118 di Camposampiero e i carabinieri. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

I militari dell’Arma, coordinati dal comandante della stazione di Campodarsego, hanno transennato l’area per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di turno, che nella notte ha concesso il nulla osta per la rimozione della salma.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, mentre i familiari della giovane sono stati raggiunti dalla drammatica notizia.

Le cause della fuoriuscita autonoma di strada sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.