A4 paralizzata verso Venezia: dopo il tamponamento la coda sale a 10 chilometri

Pesanti disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18 all’altezza della prima galleria dopo il casello di Vicenza Ovest. Secondo le prime informazioni, nello schianto sono rimasti coinvolti quattro mezzi.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Per consentire le operazioni di intervento e la rimozione dei veicoli coinvolti, parte della carreggiata è stata chiusa e il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia.

Le conseguenze sulla circolazione sono state immediate. Se nelle prime fasi si registravano circa 5 chilometri di coda, alle 19 la situazione è ulteriormente peggiorata con una colonna di veicoli che ha raggiunto i 10 chilometri tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest in direzione Venezia.

La circolazione procede a rilento e si prevedono ulteriori disagi fino al completo ripristino della normale viabilità. Agli automobilisti diretti verso Venezia si raccomanda prudenza e, se possibile, di valutare percorsi alternativi.