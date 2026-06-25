Schianto mortale sulla Romea: camion carico di acciaio si scontra con un’auto, muore autista

Tragico incidente poco prima di mezzogiorno lungo la Strada Statale 309 Romea, in località Lova, nel territorio di Campagna Lupia, dove si sono scontrati un’autovettura e un camion adibito al trasporto di lastre di acciaio. Nell’impatto ha perso la vita il conducente del mezzo pesante.

L’allarme è scattato poco prima delle 12. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mira, supportate dall’autogrù del comando di Mestre e da una squadra del distaccamento di Piove di Sacco.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente. Il conducente dell’autovettura, un uomo, è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Per il conducente del camion, invece, non c’è stato nulla da fare: il medico del Suem 118 intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, l’elisoccorso attivato dalla centrale operativa, le Forze dell’Ordine e il personale di ANAS, competente per il tratto stradale interessato.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, la SS 309 Romea è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Le cause che hanno portato al violento impatto sono attualmente al vaglio delle Forze dell’Ordine, incaricate di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.