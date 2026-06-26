Pirata della strada investe mamma e figlio e fugge: bambino in pericolo di vita, arrestato un 47enne

Drammatico incidente stradale nella serata del 25 giugno in via San Polo a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Una mamma di 40 anni e il figlio di 7 anni, entrambi di origine cinese, sono stati investiti mentre si trovavano in sella a due biciclette. Il piccolo è ora ricoverato in condizioni critiche.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 47 anni residente nella stessa zona, alla guida di una Opel Corsa, ha centrato in pieno i due ciclisti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. L’impatto è stato violento: la donna ha riportato una frattura scomposta agli arti inferiori, mentre il bambino ha subito un grave trauma cranico. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Padova, in prognosi riservata e in pericolo di vita. La madre è stata invece trasportata dal Suem 118 all’ospedale di Piove di Sacco: le sue condizioni sono considerate rassicuranti.

Immediato l’intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco, insieme ai militari della stazione di Codevigo, coordinati dal capitano Giacomo Chimienti. Le prime attività investigative hanno permesso di risalire rapidamente al veicolo e al presunto responsabile.

L’uomo è stato rintracciato pochi minuti dopo nella sua abitazione, dove aveva tentato di nascondere l’auto danneggiata nel garage. Ai militari avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere fuggito per paura. Al momento del controllo sarebbe apparso in evidente stato di alterazione psicofisica ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Informato il pubblico ministero di turno, il 47enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi stradali e fuga dopo incidente.