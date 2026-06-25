Via del Mare (A4-Jesolo), via libera a un passaggio chiave: avanti verso la realizzazione dell’opera

Prosegue l’iter per la realizzazione della Via del Mare, l’infrastruttura strategica destinata a collegare l’Autostrada A4 con Jesolo e i litorali veneti. Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti comunicato l’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale, consentendo così di procedere con le successive fasi tecnico-amministrative previste.

A sottolineare l’importanza del risultato raggiunto è l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato.

“Si tratta di un passaggio importante che conferma la solidità del lavoro svolto finora e che ci consente di andare avanti con determinazione verso la realizzazione di un’opera lungamente attesa dal territorio per decongestionare il nodo di Caposile, soprattutto nei mesi estivi e nei giorni festivi, per aumentare la sicurezza della circolazione e ridurre l’incidentalità – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato –. Stiamo rispettando gli impegni assunti con i cittadini, con le amministrazioni locali e con il sistema produttivo, consapevoli del valore strategico che questa infrastruttura riveste per la mobilità, la sicurezza stradale e lo sviluppo dell’area”.

L’iter proseguirà ora con la Conferenza dei servizi, passaggio necessario per l’acquisizione formale dei pareri e delle prescrizioni da parte degli enti competenti.

Parallelamente verrà avviata la procedura di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio già apposto, che dovrà essere approvato dal CIPESS. La Regione sarà successivamente chiamata a esprimersi sulla localizzazione dell’opera dopo aver acquisito il parere dei Comuni interessati dal tracciato.

“Anche su questo fronte stiamo procedendo senza rallentamenti – prosegue l’assessore –. Oggi abbiamo compiuto il passaggio formale previsto dalla normativa, condividendo con i Comuni attraversati dall’infrastruttura gli elementi necessari affinché la Regione possa esprimere la propria posizione in sede CIPESS. È la dimostrazione di una Regione che accompagna i territori e che lavora per trasformare i progetti in opere reali. Continueremo a seguire ogni fase con la massima attenzione perché riteniamo la Via del Mare un investimento decisivo per il futuro di questa parte del Veneto”.

L’opera è considerata strategica per migliorare i collegamenti tra l’autostrada e le località balneari dell’Alto Adriatico, con l’obiettivo di alleggerire il traffico nell’area di Caposile, incrementare la sicurezza stradale e sostenere lo sviluppo economico e turistico del territorio. Con il completamento delle prescrizioni ambientali e l’avvio delle nuove procedure amministrative, il progetto compie ora un ulteriore passo avanti verso la sua realizzazione.