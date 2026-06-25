Scontro tra furgone e camion sulla Pedemontana trevigiana: una persona ferita

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, dove un furgone e un camion si sono scontrati all’altezza del chilometro 81.

L’allarme è scattato alle 11.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montebelluna, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti nell’incidente.

I soccorritori hanno inoltre collaborato con il personale sanitario del Suem 118 per prestare assistenza a una delle persone coinvolte nello schianto, rimasta ferita. Le sue condizioni non sono state rese note.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza si sono concluse dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.