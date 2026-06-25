Tragedia sulla Pedemontana: auto travolta, muoiono un ragazzo di 16 anni e un prete

In aggiornamento

Aggiornamento ore 13.50.

Con il passare delle ore emergono le identità delle vittime del tragico incidente avvenuto nella galleria di Malo. Secondo quanto emerso, a perdere la vita sarebbero stati don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, e un giovane animatore di 16 anni che viaggiava con lui. I due erano diretti a Gardaland per una giornata di svago insieme a un gruppo di ragazzi e ragazze del Grest, che li seguivano a bordo di altri veicoli. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella realtà salesiana e tra le numerose persone che conoscevano il sacerdote e il giovane animatore.

Aggiornamento 13.40.

Emergono ulteriori dettagli sul tragico schianto avvenuto nella mattinata di giovedì 25 giugno all’interno della galleria di Malo, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta in direzione A4-Montecchio Maggiore. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra del distaccamento di Schio, hanno dovuto utilizzare attrezzature da soccorso tecnico per estrarre dalle lamiere le due persone decedute che si trovavano a bordo di una delle auto coinvolte. Il conducente dell’altro veicolo è invece rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del Suem 118 prima del trasferimento in ospedale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente due autovetture e un mezzo pesante. Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, mentre il personale della viabilità ha gestito la chiusura del tratto interessato della Pedemontana, rimasto interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

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Aggiornamento ore 13.30: dalle prime informazioni una delle due persone decedute è un ragazzo di 16 anni, l’altra è un prete, riconosciuto sul posto da un altro prelato.

+++ Notizia ore 11.10

Tragico incidente stamane sulla Superstrada Pedemontana Veneta, nel territorio di Malo, in direzione Montecchio Maggiore.

Secondo le prime informazioni disponibili, un’autovettura avrebbe tamponato un camion. Dopo l’urto, il conducente avrebbe accostato il veicolo nella corsia di emergenza con l’intenzione di parlare con l’autista del mezzo pesante e scusarsi per l’accaduto.

Pochi istanti dopo, però, la vettura è stata violentemente travolta da un’altra automobile in transito.

Il bilancio è drammatico: due persone che si trovavano nell’auto ferma sono decedute sul colpo. Una delle vittime sarebbe probabilmente minorenne, ma al momento le generalità non sono state rese note.

Nello schianto è rimasta ferita anche un’altra persona, identificata con le iniziali D.D., residente a Pordenone e nata nel 1986. L’uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, le forze dell’ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e identificare le vittime.

Il traffico lungo la Superstrada Pedemontana Veneta è completamente paralizzato dopo il grave incidente avvenuto nella galleria tra Malo e Castelgomberto. Si sono formate lunghe code di veicoli e, per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza, alcuni mezzi vengono fatti invertire la marcia e accompagnati in uscita percorrendo la carreggiata in senso opposto. Chiuso anche l’accesso di Malo alla superstrada, dove il personale del consorzio Sis sta deviando il traffico prima del casello per evitare ulteriori congestionamenti.