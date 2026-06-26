Il cordoglio del vescovo Brugnotto per la morte di Francesco e Alberto

Davanti a una tragedia che ha colpito profondamente la città di Schio e l’intera diocesi vicentina, il vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto, rimasti vittime del drammatico incidente avvenuto ieri mattina lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, all’altezza di Malo.

«Davanti a queste tragedie non ci sono parole», ha dichiarato il vescovo. «Esprimo, a nome della diocesi di Vicenza, la vicinanza e la preghiera alle famiglie di Alberto e di don Francesco, ai salesiani e alla comunità di Schio, dove erano entrambi molto conosciuti».

Il presule ha poi raccontato il gesto compiuto nella mattinata di oggi a Monte Berico: «Questa mattina sono salito a Monte Berico per celebrare una Santa Messa e presentare a Maria due gigli bianchi. Maria conosce il dolore di una madre e il silenzio che avvolge la croce. A Lei ho affidato le famiglie di don Francesco e di Alberto, le comunità salesiane, l’oratorio di Schio, i ragazzi, gli animatori e tutta la città di Schio. I due gigli che ho deposto ai piedi della Madonna dicono proprio questo: due vite fragili ma preziose; due vite spezzate e tuttavia non distrutte perché nelle mani di Dio; due vite affidate alla purezza e alla misericordia di Dio».

Don Francesco Andreoli, che il prossimo 15 luglio avrebbe compiuto 37 anni, era originario del Veronese e da circa otto anni prestava servizio nella comunità salesiana di Schio. Punto di riferimento per i giovani dell’oratorio, era apprezzato anche da educatori, genitori e famiglie per il suo instancabile impegno educativo.

Con lui viaggiava Alberto Fioretto, sedicenne animatore dell’oratorio salesiano e promettente atleta della Novatletica Città di Schio. La loro scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che nelle prossime ore si stringerà nel dolore attorno alle famiglie e alla realtà salesiana cittadina.