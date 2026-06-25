Torna a Vicenza Jamrock Festival: sei giorni di musica al Parco Fornaci: con Tony Pitony (sold out), Rancore, Motta, Sud Sound System e tanti altri

Dal 14 al 19 luglio il Parco Fornaci di Vicenza ospiterà la quattordicesima edizione del Jamrock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate vicentina. Dopo il record di presenze registrato nel 2025, la manifestazione organizzata dall’Associazione Jamrock si prepara a tornare con sei giorni di concerti, street food, mercatini e iniziative culturali.

L’associazione organizzatrice è la stessa che ha promosso e coordinato anche Hangar Palooza, il festival che lo scorso settembre ha inaugurato il Parco della Pace. Jamrock celebra quest’anno un traguardo significativo: quattordici edizioni consecutive, senza interruzioni nemmeno durante gli anni della pandemia.

L’evento si svolgerà nell’area verde del Parco Fornaci, accanto alla storica sede di Park Farini, in collaborazione con Fornaci Estate. Una sinergia che nell’ultima edizione ha contribuito a fare del festival uno degli appuntamenti estivi più partecipati e apprezzati del Veneto.

Accanto alla musica troverà spazio anche “Tacate al Mercatin”, mercatino dedicato all’arte e all’artigianato handmade con oltre venti espositori tra artisti e hobbisti del territorio.

Ampia anche l’offerta gastronomica grazie alla presenza di cinque cucine mobili, tra cui una completamente vegana. Il pubblico potrà scegliere tra specialità romane, siciliane, venete, messicane e asiatiche.

Sul palco principale, denominato “SiVola Stage”, si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana, spaziando dal rap al rock alternativo, dall’indie al cantautorato, fino al reggae e all’elettronica.

Il programma

Martedì 14 luglio

La giornata inaugurale sarà dedicata al rap italiano con il ritorno di Rancore, che presenterà il nuovo album “Tarek da colorare”, pubblicato a quattro anni da “Xenoverso”.

Sul palco salirà anche Danno, storica voce dei Colle Der Fomento, accompagnato da DJ Craim per presentare il suo primo lavoro solista “Aka Danno”.

Ad aprire la serata sarà un’esibizione freestyle curata da Rimerie Vicentine.

Mercoledì 15 luglio

Arrivano i Ministri, tra le band più rappresentative del rock alternativo italiano, impegnati nel tour del nuovo album “Aurora Popolare”.

In apertura spazio ai Quercia, gruppo alternative rock proveniente dalla Sardegna e attivo da oltre dieci anni.

Giovedì 16 luglio

Serata già completamente esaurita con l’attesissimo concerto di Tony Pitony, il fenomeno musicale mascherato da Elvis che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica.

Dopo il live sarà la volta di Umarell, progetto musicale di Martin Giovannella che unisce elettronica, indie e contaminazioni sonore contemporanee.

Venerdì 17 luglio

Sul palco salirà Faccianuvola, tra gli artisti emergenti più seguiti del momento, cantautore, producer e polistrumentista reduce da un tour primaverile sold out.

A seguire Pop X, progetto guidato da Davide Panizza che festeggerà vent’anni di carriera con una delle poche date estive in programma.

Sabato 18 luglio

Doppio appuntamento di grande richiamo con i Sick Tamburo, che presenteranno il nuovo album “Dementia”, uscito nel gennaio 2026.

A chiudere la serata sarà Motta con uno speciale concerto dedicato ai dieci anni de “La fine dei vent’anni”, album premiato con la Targa Tenco come miglior opera prima. Sul palco con lui ci saranno Roberta Sammarelli, Giorgio Maria Condemi, Cesare Petulicchio e Francesco Chimenti.

Domenica 19 luglio

Gran finale con i Sud Sound System, pionieri del reggae e del raggamuffin italiano, protagonisti di oltre 35 anni di carriera.

Ad aprire la serata sarà la giovane cantautrice Gioia Lucia. Prevista inoltre la proiezione su maxi schermo della finale dei Mondiali di calcio.

Orari e biglietti

Il festival sarà aperto ogni giorno dalle 18.30 alle 2.30.

I concerti si svolgeranno dalle 21 alle 24, con estensione fino all’1 nelle giornate di venerdì e sabato.

Ingressi

Martedì 14 luglio: 10 euro

Mercoledì 15 luglio: 5 euro in prevendita, 10 euro in cassa

Giovedì 16 luglio: sold out

Venerdì 17 luglio: 10 euro

Sabato 18 luglio: 5 euro in prevendita, 10 euro in cassa

Domenica 19 luglio: 5 euro

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.mailticket.it e su www.jamrockfestival.it. Salvo esaurimento dei posti, sarà possibile acquistare i tagliandi anche direttamente in cassa la sera degli eventi.

Informazioni

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail: info@jamrockfestival.it.

Jamrock Festival è organizzato dall’Associazione Jamrock con il patrocinio della Città di Vicenza e il sostegno del Coordinamento Festival.