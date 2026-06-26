Noventa Vicentina si accende con la Notte Bianca: musica, arte e shopping nel cuore del centro storico

Noventa Vicentina si prepara a vivere una serata speciale con la Notte Bianca, in programma venerdì 26 giugno 2026 dalle ore 20.00 nel centro storico della città. L’evento trasformerà le vie cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, intrattenimento, arte e shopping serale.

Per tutta la serata i negozi resteranno aperti, offrendo la possibilità di vivere il centro in una veste inedita, mentre lungo le vie si alterneranno musica dal vivo, animazione e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

Alle ore 20.00, presso la Sala Mostre di Villa Barbarigo, sarà inaugurata la mostra “S/N – 7 Artisti in Itinere”, che ospita le opere di Sergio Spataro, Antonio Ciraci, Fabio Spataro, Sergio Guerrini, Alessandra Maisto, Roberto Sanchez e Stefania Spataro, con presentazione a cura di Mino Iorio. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 luglio 2026, nei fine settimana dalle 18.00 alle 23.00.

La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Noventa Vicentina, Confcommercio Vicenza – Mandamento di Noventa Vicentina, gli esercizi commerciali del territorio e il Comitato Caselle APS, il cui contributo organizzativo è stato definito fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Il sindaco Veronese: “Una città viva che si ritrova nel centro storico”

Il sindaco Mattia Veronese sottolinea il valore dell’iniziativa come momento di comunità e partecipazione: “La Notte Bianca rappresenta un’occasione importante per valorizzare il nostro centro storico, sostenere le attività commerciali e offrire ai cittadini una serata di socialità e divertimento. È un evento che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari, segno di una città viva e coesa”.

L’amministrazione comunale rivolge inoltre un ringraziamento al Comitato Caselle APS per l’impegno e la disponibilità dimostrati nell’organizzazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: una notte di festa tra musica, arte, shopping e intrattenimento nel cuore di Noventa Vicentina.