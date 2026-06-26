Ondate di caldo intenso a Vicenza, scatta l’allerta gialla: ecco le raccomandazioni e i servizi per i cittadini

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per il rischio di ondate di calore nell’area che comprende anche Vicenza. L’allerta, emessa con il bollettino delle 13 di oggi, resterà in vigore almeno fino a sabato 27 giugno.

Le previsioni indicano infatti condizioni di caldo intenso con elevato disagio fisico su tutto il territorio regionale. Il Comune di Vicenza invita quindi la popolazione, in particolare anziani, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie, a evitare esposizioni prolungate all’aperto nelle ore più calde della giornata e a limitare le attività fisiche più impegnative.

Per offrire supporto alle persone anziane e a chi vive da solo è attivo lo sportello telefonico “Vicenza Solidale”, contattabile al numero 0444 221020 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Il servizio fornisce informazioni, compagnia telefonica, supporto per il primo accesso ai servizi sociali e indicazioni sui centri civici climatizzati presenti in città.

Attraverso lo sportello è inoltre possibile ricevere informazioni sui servizi dedicati alle persone anziane e fragili durante il periodo estivo o in situazioni di emergenza, oltre a conoscere le attività aggregative, culturali e sociali organizzate nei centri anziani cittadini, tutti dotati di impianti di climatizzazione.

Il Comune ricorda inoltre che le ondate di calore possono favorire l’aumento delle concentrazioni di ozono nell’aria, con possibili ripercussioni sulla salute delle persone più vulnerabili. I livelli giornalieri possono essere consultati sul sito di Arpav.

Resta infine in vigore fino al 31 agosto l’ordinanza della Regione del Veneto che vieta, nei giorni e nelle aree classificate a rischio elevato, lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.