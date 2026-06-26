Vicentino – Finto maresciallo napoletano deruba anziano di 20 mila euro: bloccato dalla polizia

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, la Squadra Mobile di Padova ha arrestato in flagranza di reato a Bassano del Grappa (Vicenza) un 38enne campano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo, attorno alle ore 12 del 25 giugno, avrebbe messo a segno una truffa ai danni di un ottantenne utilizzando la tecnica del cosiddetto “finto maresciallo napoletano”, convincendo la vittima a consegnare i propri gioielli. Il truffatore sosteneva che gli oggetti dovessero essere confrontati con quelli rubati nel corso di una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti, durante la quale sarebbe stata utilizzata l’auto dell’anziano per la fuga dei responsabili.

Nel corso della mattinata del 25 giugno, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova, impegnati quotidianamente nel contrasto ai reati contro gli anziani, avevano notato in piazzale Stazione a Padova un individuo sospetto che consultava ripetutamente il telefono e sostava a lungo in strada. Poco dopo l’uomo aveva ricevuto una chiamata e, subito dopo, era salito su un autobus diretto a Bassano del Grappa, verso un indirizzo che gli sarebbe stato comunicato telefonicamente.

Insospettiti, i poliziotti lo hanno seguito fino a Bassano del Grappa, dove sono stati raggiunti dai colleghi della Squadra Mobile di Vicenza. Scendendo dal mezzo, l’uomo si è diretto a piedi verso un’abitazione dove viveva un anziano, introducendosi all’interno per circa dieci minuti e allontanandosi poi in modo frettoloso.

Gli agenti in borghese sono intervenuti immediatamente, trovando il sospettato in possesso di monili d’oro per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro, appena sottratti all’anziano residente. La vittima ha poi confermato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo che lo informava dell’arrivo di un incaricato incaricato di ritirare i gioielli per confrontarli in caserma con quelli provenienti da una rapina.

Mentre l’anziano era ancora al telefono con il falso militare, in casa era arrivato il presunto incaricato, che aveva fatto preparare i gioielli sul tavolo seguendo le istruzioni ricevute. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, l’uomo si era poi impossessato dei valori ed era fuggito.

Il 38enne, nato in provincia di Napoli e già noto per spaccio di stupefacenti, rapina aggravata e altri episodi analoghi, è stato fermato poco dopo e accompagnato negli uffici di polizia. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come autore materiale della truffa.

Al termine delle verifiche, è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’anziano.