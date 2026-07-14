Vicenza capitale del Canto Gregoriano: oltre quaranta studenti da tutto il mondo per una settimana di studi, laboratori e concerti

Vicenza, 14 luglio 2026 – L’A.I.S.C.Gre., Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sezione italiana, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” e il Centro Diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza, organizza il 47° Corso Internazionale di Canto Gregoriano, sessione estiva, in programma dal 20 al 25 luglio 2026.

Per la Città di Vicenza si tratta di un appuntamento di particolare rilievo culturale e musicale, che si rinnova per il terzo anno consecutivo grazie alla collaborazione con gli Istituti cittadini coinvolti. Il Corso accoglierà oltre quaranta studenti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, in particolare da Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Cina, confermando il carattere internazionale dell’iniziativa.

Le attività si svolgeranno nelle mattinate e nel pomeriggio, con moduli di studio, laboratori di canto gregoriano e workshop di approfondimento. A tenere le lezioni saranno docenti di fama internazionale: Giovanni Conti, Claudio Accorsi, Claudio Campesato, Alessandro De Lillo, Matteo Ferraldeschi OFM, Marco Ferrero, Davide Galleano, Pietro Magnani, Marco Marasco e Riccardo Zoja.

Il programma culminerà venerdì 24 luglio alle ore 20.30 nella chiesa di San Gaetano di Vicenza, dove gli studenti del Corso si esibiranno in un concerto aperto al pubblico, eseguendo i brani studiati e perfezionati nel corso della settimana.

Sabato 25 luglio, la settimana di studi si concluderà presso il Centro Diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza con una solenne celebrazione eucaristica in canto gregoriano, nella chiesa del Centro Diocesano, con la partecipazione degli allievi del Corso e dei cori vicentini aderenti all’iniziativa.

Presidente dell’Associazione è il Maestro Giovanni Conti, discepolo del celebre gregorianista svizzero Luigi Agustoni, docente di Paleografia e Semiologia gregoriana presso la Scuola Universitaria di Musica della Svizzera italiana e di Musicologia liturgica presso la Facoltà Teologica di Lugano. Conti dirige inoltre il MAS – Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano, Paleografia e Semiologia gregoriana – al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.