Il Castello di Thiene a luglio: visite serali, aperture speciali e Secret Tour

THIENE, 8 LUGLIO 2026 – Situato nel cuore di Thiene, in provincia di Vicenza, il Castello di Thiene è una villa storica del XV secolo, fatta costruire verso il 1450 dalla famiglia Porto, la cui architettura unisce elementi gotici e rinascimentali. Tre diverse occasioni, nel mese di luglio, permettono di scoprirlo da altrettante prospettive.

Torna venerdì 17 luglio, alle ore 20.30, il secondo appuntamento della stagione con la visita guidata in notturna. Il percorso attraversa saloni, cortili e le antiche scuderie del maniero al calar del sole, regalando agli ambienti un aspetto diverso da quello delle visite diurne: nella Galleria dei Cavalli l’ampia pentafora gotica diventa la cornice attraverso cui filtrano gli ultimi raggi di luce, mentre nelle Scuderie settecentesche le colonne in marmo rosso di Asiago e i putti scolpiti dalla bottega dei Marinali si animano di nuovi giochi di luce e ombra. La visita è a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti.

L’apertura speciale riservata alla terza domenica del mese, in programma il 19 luglio, alle ore 10.30, consente invece di accedere a spazi solitamente preclusi al pubblico. Protagonisti dell’appuntamento la chiesetta gotica della Natività di Maria – nota anche come “Chiesetta Rossa” –, le antiche cucine e la ghiacciaia cinquecentesca, scavata a oltre quattro metri e mezzo di profondità nei primi decenni del ‘500.

Chiude il mese il Secret Tour di Veneto Segreto, domenica 26 luglio, con quattro turni di visita, alle 10.00, 11.45, 15.00 e 16.45. L’itinerario, della durata di un’ora e mezza, conduce alla scoperta della villa e del parco, con accesso esclusivo all’antico cucinone e ai sotterranei. Ritrovo all’ingresso del castello, in Corso Garibaldi 2 a Thiene.

Tutti gli appuntamenti permettono di scoprire un edificio la cui architettura è stata associata a Domenico da Venezia, “ingegnere” della Repubblica attivo a Vicenza a metà Quattrocento, che combina le caratteristiche del castello medievale con quelle del palazzo veneziano, in particolare della “casa-fondaco” – al tempo stesso residenza e luogo di commercio. Oltre cinquecento anni di trasformazioni hanno arricchito gli interni con cicli di affreschi – tra cui quelli di Giovan Battista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo – arredi e collezioni d’epoca, mentre il parco di oltre 12.000 metri quadrati ha assunto, a fine Ottocento, l’aspetto di giardino romantico. Ancora oggi proprietà privata dei Conti di Thiene, il Castello è considerato un caposaldo nell’evoluzione delle ville venete, a metà strada tra il castello medievale e la villa pre-palladiana.

Per tutti e tre gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria, sul sito www.castellodithiene.com.