Gran Galà dello Sport 2026, premiati i protagonisti dello sport cittadino



VICENZA, 8 LUGLIO 2026 – Si è svolto ieri sera, al Teatro Comunale di Vicenza, il “Gran Galà dello Sport 2026 – Riconoscimento al merito sportivo”, l’evento organizzato dal Comune di Vicenza che rende omaggio ad atleti, squadre e società che si sono distinti nella stagione 2025/2026.



La cerimonia, promossa dall’assessorato allo sport e presentata dal giornalista Andrea Ceroni, ha riunito sul palco i protagonisti dello sport cittadino, ovvero oltre duecento atleti premiati e una ventina di squadre, in rappresentanza di decine di società e di tutte le principali federazioni riconosciute dal Coni. Tra le autorità presenti alla serata, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio e il consigliere comunale con delega Giacomo Bez. Sul palco per un saluto anche l’assessore regionale allo sport Paola Roma.Ad aprire la serata un’esibizione di ginnastica della società Futura Asd, seguita a metà dell’evento dall’esibizione di Vicenza Ginnastica.«Ci tenevo a dare a tutti voi, agli atleti, ai dirigenti, ai volontari, alle famiglie, alle società sportive, un saluto – le parole del sindaco Possamai -. Abbiamo voluto, dopo tanti anni, tornare a fare questo grande evento essenzialmente per una ragione: sono infatti tantissime, e lo si vede anche stasera, le realtà vicentine che danno onore alla città e al nostro territorio, e per questo oggi rendiamo loro omaggio nel teatro più grande della città. Questa serata è un tributo e un segno di attenzione: un evento che vuole essere un grazie da parte della città di Vicenza a tutti voi».«Come assessorato allo sport curiamo 76 impianti sportivi comunali – ha spiegato l’assessore Zilio, raccontando il lavoro svolto dagli uffici comunali che si occupano dello sport -. Facciamo quindi le gare di gestione, ci occupiamo della piccola e straordinaria manutenzione, e facciamo i piani di utilizzo, perché sono quasi 200 le associazioni sportive della città che chiedono di utilizzare i nostri impianti. Poi assieme all’ufficio lavori pubblici ci occupiamo dei cantieri: ne abbiamo conclusi tanti e sono molti quelli avviati e da avviare e che andranno in conclusione entro la fine del mandato. Ci occupiamo anche degli eventi sportivi assieme all’ufficio manifestazioni. Parliamo di grandi eventi come il Giro d’Italia, il Giro del Veneto, la Via dei Berici, la Mille Miglia, il Tennis Città di Vicenza e tanti altri. Senza dimenticare anche gli eventi più piccoli, ma comunque importanti per la città, fatti dalle associazioni del territorio. È poi un vanto come assessore quello di non aver ritoccato le tariffe comunali per l’utilizzo degli impianti perché è importantissimo per le associazioni sportive portare ragazzi e ragazze dentro le palestre per svolgere le loro attività. Sappiamo infatti quanto oggi sia importante far fare sport ai giovani. Per fare tutto questo c’è bisogno di una squadra fantastica, ringrazio quindi tutto il personale del mio ufficio per l’impegno e il grande lavoro che svolgono».



Dall’atletica al nuoto, dalla ginnastica al rugby, dal tennis tavolo agli sport di squadra, la serata ha attraversato l’intero panorama sportivo del territorio, dando spazio tanto ai risultati di rilievo nazionale e internazionale, quanto ai traguardi che nascono dal lavoro quotidiano nei club.



Tra i momenti più significativi del Gran Galà, la consegna di quattro riconoscimenti speciali da parte del direttore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle, intitolati a figure che hanno scritto la storia dello sport vicentino: il Premio “Gianmauro Anni” è stato assegnato alla giornalista sportiva Alberta Mantovani; il Premio “Luigi Arena” è andato alla dirigente sportiva Barbara Lah; il Premio “Giangiorgio Trissino” è stato assegnato all’atleta Marco Carretta; e infine il Premio “Guido Perraro” è andato all’allenatore Mimmo Di Carlo.Durante la serata sono stati consegnati numerosi attestati di riconoscimento da parte del Comune, a 237 atleti, a 16 squadre e a 14 realtà organizzatrici di importanti eventi sportivi che si sono svolti durante l’anno.



Con questi riconoscimenti il Comune di Vicenza ha voluto rendere omaggio al mondo dello sport, valorizzare non solo il gesto atletico, ma anche tutte le componenti che contribuiscono alla crescita dell’attività sportiva: chi lo racconta, chi lo organizza, chi lo amministra, chi lo pratica e chi forma atleti e squadre.



Un riconoscimento alla passione, all’impegno e alla dedizione di quanti, con il loro lavoro quotidiano, promuovono i valori dello sport, ovvero rispetto, inclusione, crescita personale e spirito di squadra.



A chiudere il Gran Galà dello Sport 2026, prima dei saluti finali delle autorità, l’esibizione dell’Asd Nastro Rosso.