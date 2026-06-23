Al via il cinema all’Aperto a Vo’ di Brendola e al Castello di Romeo a Montecchio Maggiore

Il grande cinema all’aperto fa il bis e ritorna nelle arene estive di Brendola e Montecchio Maggiore in un unico cartellone che unisce due rassegne cinematografiche di successo “Rossodisera-Cinema d’estate” a Vò e “Cinemalcastello” al Castello di Romeo a Montecchio. In programma, da mercoledì 24 giugno a domenica 30 agosto, venti pellicole di successo per famiglie, d’autore, fantascienza, commedia e film documentari.

La programmazione è curata dall’associazione Sala della Comunità di Vò di Brendola, che vanta una quarantennale esperienza in fatto di proiezioni di qualità al cinema-teatro in via Carbonara. L’organizzazione conta sull’apporto fondamentale di una settantina di volontari guidati dal presidente Ivan Pelizzari. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è promossa in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Brendola e Montecchio Maggiore.

“Per il secondo anno la Sala della Comunità di Vò – spiega l’assessore alla Cultura Matteo Fabris – organizza la rassegna di cinema all’aperto “Rossodisera-Cinema d’estate”, in collaborazione fra i Comuni di Brendola e Montecchio Maggiore. Una manifestazione che nel 2025 ha registrato un successo di pubblico e che meritava di essere riproposta. Un vivo ringraziamento – conclude Fabris – alla Sala della Comunità ed ai suoi volontari per il fondamentale supporto, in particolare per questo evento che va oltre il territorio comunale, perché la cultura non ha confini”.

“Sicuramente motivati dalla positiva esperienza della prima edizione – afferma il presidente della Sala della Comunità, Ivan Pelizzari – anche questa estate abbiamo voluto raccogliere la sfida di proporre un’unica rassegna per due Comuni: Brendola e Montecchio Maggiore. Il cartellone è stato ampliato, aumentando da 17 a venti il numero delle proiezioni: 5 in programma nel suggestivo “balcone al tramonto” di Vo’ di Brendola, e 15 al Castello di Romeo. Tutte le proiezioni saranno in programma al mercoledì e alla domenica sera”.

Il programma

ROSSODISERA-CINEMA D’ESTATE a Vò di Brendola: mercoledì 24 giugno Le città di pianura di Francesco Sossai, domenica 28 giugno Rental Family – Nelle vite degli altri di Hikari, mercoledì 1 luglio Il Diavolo veste Prada di David Frankel, mercoledì 8 luglio Buen Camino di Gennaro Nunziante, mercoledì 15 luglio Zootropolis 2 di Jared Bush, Rich Moore e Byron Howard.

CINEMALCASTELLO di Montecchio Maggiore: domenica 5 luglio Michael di Antoine Fuqua, domenica 12 luglio Primavera di Damiano Michieletto; domenica 19 luglio Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel, mercoledì 22 luglio L’Ultima missione – Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller,domenica 26 luglio Nouvelle Vague di Richard Linklater, mercoledì 29 luglio Star Wars – The Mandalourian And Grogu di Jon Fravreau, domenica 2 agosto Giulio Regeni – Tutto il male del mondo diSimone Manetti, mercoledì 5 agosto Toy Story 5 di Andrew Stanton e McKenna Harris, domenica 9 agosto The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli,mercoledì 12 agosto Disclosure Day diSteven Sipelberg, domenica 16 agosto Mio fratello è un vichingo di Anders Thomas Jensen, mercoledì 19 agosto Minions & Monsters di Pierre Coffin, domenica 23 agosto Un anno di scuola di Laura Samani, mercoledì 26 agosto (data da confermare) Odissea di Cristopher Nolan, domenica 30 agosto il Filo del ricatto di Gus Van Sant.

L’inizio delle proiezioni è fissato alle ore 21:15. Il cinema di Vo’ di Brendola e quello di Montecchio saranno dotati di un’unica biglietteria online e di due biglietterie fisiche. Sul sito internet della Sala della Comunità (www.saladellacomunita.com) le due rassegne sono state mantenute distinte, per agevolare la ricerca del luogo dove verrà proiettato il film e l’acquisto online del biglietto. Il costo di ingresso: 5 euro.