Il Parco della Pace unico progetto italiano candidato all’European Prize for Urban Public Space

VICENZA, 22 LUGLIO 2026 – Il progetto di rigenerazione urbana del Parco della Pace di Vicenza è l’unica opera italiana candidata all’edizione 2026 dello European Prize for Urban Public Space, concorso biennale organizzato dal Centro di cultura contemporanea di Barcelona con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare interventi finalizzati alla creazione, al recupero e al miglioramento degli spazi pubblici nelle città europee.L’edizione 2026 vede tra i finalisti 25 progetti di rigenerazione urbana provenienti da tutta l’Europa e completati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025. Il Parco della Pace, candidato alla competizione dal gruppo di progettisti, nasce dalla riconversione dell’ex aeroporto Dal Molin, trasformato in un’area di 65 ettari a disposizione della città. Il progetto iniziale è stato ideato dagli studi Pan Associati, Emf Paisatge, ITS Engineering Company e Studio Franco Zagari.A settembre la giuria presieduta dall’architetta catalana Eva Prats selezionerà i progetti vincitori, i quali entreranno successivamente a far parte della sezione “Works” del sito web dedicato al premio, che raccoglie gli interventi più significativi candidati alla competizione fin dalla sua prima edizione del 2008.«European Prize for Urban Public Space valorizza le migliori iniziative in Europa che hanno saputo riconvertire infrastrutture e spazi in luoghi per la comunità – spiega l’assessore Leone Zilio -. Comunque vada siamo orgogliosi di vedere il Parco della Pace, un luogo sempre più vissuto dalla città e un modello di riferimento per i futuri parchi urbani, tra i venticinque progetti finalisti di questa prestigiosa competizione europea. Come dimostra anche la recente vittoria dell’European Garden Award, il Parco della Pace si sta affermando sempre più come un esempio di rigenerazione urbana riconosciuto a livello europeo».L’edizione di quest’anno rientra nel programma di Barcellona capitale mondiale di architettura 2026.