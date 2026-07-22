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22 Luglio 2026 - 14.42

Arrestato l’uomo dell’Anfiteatro Berico: l’intervista fatta da Tviweb 10 anni fa nel teatro

REDAZIONE
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Aveva costruito dal nulla un finto teatro romano sui Colli Berici, spacciandolo per un sito archeologico autentico e facendo pagare 40 euro a visita. Ora Franco Malosso, 69 anni, sta scontando una condanna a due anni e quattro mesi per abuso edilizio e falsificazione di opera architettonica, in un carcere ligure dal gennaio scorso. Ecco l’intervista concessa a Tviweb proprio nel sito incriminato.

La vicenda, esplosa nel 2016 con l’inchiesta della procura di Vicenza, affonda le radici nei primi anni 2000, quando l’uomo — che amava farsi chiamare anche Frank Von Rosenfranz — iniziò a modellare la collina di Arcugnano nel terreno di una villa in via Giardini, dando vita a quello che presentava come “anfiteatro berico marittimo”. Senza alcuna autorizzazione realizzò gradoni su una base di quasi 30 metri e diverse opere accessorie, tra cui un laghetto artificiale.

Il finto sito, pubblicizzato online come reperto autentico, arrivò ad attirare turisti anche stranieri, ammaliati dalle leggende — inventate — di un passaggio da quei luoghi di Giulio Cesare, Cleopatra e persino dei Templari. A far cadere l’inganno furono i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia, insieme ai colleghi di Brendola, alla polizia locale e alla Soprintendenza archeologica, che apposero i sigilli all’area.

La sentenza impone anche il ripristino dei luoghi, un intervento che potrebbe costare milioni di euro, sebbene non sia ancora chiaro a chi spetterà l’onere. Il Comune di Arcugnano si è intanto costituito parte civile, tramite l’avvocato Jacopo Rigoni Stern, per chiedere un risarcimento dei danni, il cui importo deve ancora essere quantificato.

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