BASSANOCRONACA
17 Giugno 2026 - 10.59

Detenuto in permesso premio viola le prescrizioni: arrestato per evasione

Nicoletta Ugolini
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BASSANO, 17 GIUGNO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato per evasione un 26enne di origini marocchine. L’uomo, già detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza dove sta scontando una pena definitiva per pregresse rapine, si trovava in regime di permesso premio, concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Verona.

L’attività dell’Arma è scaturita nella serata dell’11 giugno scorso, a seguito di una segnalazione giunta
alla Centrale Operativa intorno alle 19:50 da parte di un familiare dell’uomo, che ne denunciava
l’arbitrario allontanamento dall’abitazione.
Immediatamente attivate le ricerche, le pattuglie in servizio hanno rintracciato il 26enne verso le
20:10, in pieno centro cittadino, in piazzale Trento. All’atto del controllo è emerso che l’uomo,
in palese violazione delle restrizioni imposte, si trovava fuori dall’abitazione in orari non consentiti,
oltretutto in compagnia di due connazionali, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro
precedenti penali.
L’uomo è stato quindi arrestato.

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