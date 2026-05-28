CRONACAVENETO
28 Maggio 2026 - 18.10

Evade dai domiciliari più volte, aggredisce e danneggia i vicini di casa e alcuni baristi: arrestato

NIcoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VENEZIA 28 MAGGIO – E’ stato arrestato il 38enne serbo E.B., noto da tempo alle forze dell’ordine di Mestre per le sue intemperanze: negli anni l’uomo, in sedia a rotelle e quindi incompatibile con il regime carcerario, ha accumulato però negli anni una sequela di denunce ed è quindi scattata l’ordinanza di custodia in carcere. Dallo stalking alla violazione dei domiciliari passando per aggressioni o danneggiamenti nei confronti dei vicini di casa o di alcuni baristi locali. Era stato colpito anche dall’avviso orale del questore di Venezia, per la sua pericolosità sociale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Evade dai domiciliari più volte, aggredisce e danneggia i vicini di casa e alcuni baristi: arrestato | TViWeb Evade dai domiciliari più volte, aggredisce e danneggia i vicini di casa e alcuni baristi: arrestato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy