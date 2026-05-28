Evade dai domiciliari più volte, aggredisce e danneggia i vicini di casa e alcuni baristi: arrestato

VENEZIA 28 MAGGIO – E’ stato arrestato il 38enne serbo E.B., noto da tempo alle forze dell’ordine di Mestre per le sue intemperanze: negli anni l’uomo, in sedia a rotelle e quindi incompatibile con il regime carcerario, ha accumulato però negli anni una sequela di denunce ed è quindi scattata l’ordinanza di custodia in carcere. Dallo stalking alla violazione dei domiciliari passando per aggressioni o danneggiamenti nei confronti dei vicini di casa o di alcuni baristi locali. Era stato colpito anche dall’avviso orale del questore di Venezia, per la sua pericolosità sociale.