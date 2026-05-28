Turista trovata senza vita sulla nave da crociera a Venezia: indagini sulle cause

VENEZIA – Una turista francese di 72 anni è stata trovata morta nella sua cabina a bordo della nave fluviale Michelangelo della compagnia CroisiEurope, attraccata al molo di San Basilio, nel Canale della Giudecca.

L’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì 27 maggio, quando la donna non si è presentata a colazione. L’assenza ha insospettito il personale dell’equipaggio, che ha raggiunto la cabina bussando più volte senza ottenere risposta. Una volta aperta la porta, la crocerista è stata trovata a terra priva di sensi.

I successivi accertamenti hanno confermato il decesso della donna, che – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe morta improvvisamente senza riuscire a chiedere aiuto o a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il medico legale per effettuare i rilievi necessari a chiarire le cause della morte. Nel frattempo la nave, rimasta attraccata a Venezia, ha dovuto gestire i passeggeri durante tutte le operazioni investigative.

Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un malore improvviso o un infarto. Sarebbe invece esclusa la possibilità di un colpo di calore, dal momento che cabine e spazi interni dell’imbarcazione erano climatizzati.

Non si tratta dell’unico episodio simile avvenuto negli ultimi giorni durante un viaggio verso Venezia. Sabato scorso, infatti, un volo proveniente dalla Turchia e diretto a Londra era stato dirottato all’aeroporto Marco Polo dopo la morte a bordo di una passeggera britannica di 69 anni, deceduta apparentemente per cause naturali.