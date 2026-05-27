CRONACA
27 Maggio 2026 - 13.22

Camion perde il cassone pieno di rottami ferrosi: traffico in tilt

NIcoletta Ugolini
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BRESSANVIDO, 27 MAGGIO – Stamattina alle ore 11:30, G.R. un 23enne di Asiago stava percorrendo via Dell’Artigianato e, giunto all’incrocio con via San Benedetto, per cause in corso di accertamento, ha perso il cassone scarrabile trasportato sul rimorchio, che si è ribaltato a terra danneggiando parte della recinzione di una casa privata, perdendo anche il carico di rottami ferrosi che trasportava e che si è riversato all’interno della proprietà privata. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa 1 ora e 15 minuti per consentire il raddrizzamento del cassone, il suo caricamento sul rimorchio ed il recupero del carico disperso. Rilievi e regolazione traffico a cura di una pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino – ambito di Sandrigo.

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