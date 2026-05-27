Giro di fatture false per 83 milioni di euro nel settore occhialeria: 52 denunciati tra Nord Italia e Campania

TREVISO, 27 MAGGIO – Un giro di false fatture da oltre 83 milioni di euro nel settore dell’occhialeria, con 46 aziende tra diverse province del centro-nord Italia e della Campania per un totale di 83 milioni di euro: questo quanto risulta da una vasta operazione della Finanza di Treviso. L’iniziativa di indagine ha portato al sequestro conservativo di 10 milioni di euro emesso dalla Corte di giustizia tributaria trevigiana nei confronti di una società che si occupa di fabbricazione industriale di occhiali e montature.

Il tutto è nato da un controllo fiscale che i finanzieri della Compagnia di Conegliano hanno condotto in una società operante nel territorio di Valdobbiadene, dai quali è stato possibile ricostruire “un’evasione di imposta per oltre 3,5 milioni di euro – si legge in una nota condivisa da Ansa Veneto – constatando l’indicazione in dichiarazione di costi documentati attraverso centinaia di fatture false emesse da cinque aziende rivelatesi mere ‘cartiere'”. Il valore complessivo delle diverse migliaia di fatture false scoperte nel corso delle investigazioni supera gli 83 milioni di euro, cui corrispondono 18 milioni di euro di Iva.

Il risultato era un sistema fraudolento per ben 46 aziende di cui 35 non operative.



