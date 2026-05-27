CRONACAVENETO
27 Maggio 2026 - 12.45

Scoperti 4mila metri quadri di discarica abusiva: 5 denunciati

NIcoletta Ugolini
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ROVIGO 27 MAGGIO – La Guardi di Finanza di Rovigo ha scoperto a Porto Viro un’area rurale di oltre 4mila metri quadri adibita a vera e propria discarica abusiva di rifiuti, tra cui anche rifiuti speciali e pericolosi. La zona è stata perquisita e sono state trovate bombole del gas, oli esausti, e batterie. All’esterno vi era invece, come scrive Ansa Veneto; “una vera e propria distesa di imbarcazioni, motori per piccoli natanti, carcasse di auto e materiale di risulta edile”.
I cinque proprietari dell’area sono risultati privi dei titoli autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale e della documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti. Per questo sono stati denunciati e la presunta discarica abusiva è stata posta sotto sequestro.
   
   

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