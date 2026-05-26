Province di Vicenza e Padova: accordo con Noventa, Lozzo e Agugliaro per le ciclovie

Nei giorni scorsi, presso la sede della Provincia di Padova, si è svolto un incontro tecnico tra i consiglieri provinciali delegati e i sindaci dei Comuni di Noventa Vicentina, Lozzo Atestino e Agugliaro. Dal confronto è nato un accordo interprovinciale e intercomunale finalizzato alla realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà i territori lungo l’asse padovano del “Circuito degli Euganei” e quello vicentino della “Ciclabile della Vaccamora – Vicenza-Noventa-Pojana-Montagnana”.

Il progetto, condiviso tra le amministrazioni, sarà presentato in forma unitaria alle rispettive Province e alla Regione del Veneto. Il tracciato previsto unirà Lozzo Atestino, attraverso il percorso di Valbona, con il tratto vicentino fino alla località Saline.

Per Noventa Vicentina, l’opera rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo, oltre a un intervento strategico per la sicurezza della frazione Saline, dove risiedono numerose famiglie e sono presenti il centro parrocchiale e il polo scolastico composto da scuola primaria e asilo.

Le amministrazioni comunali e provinciali intendono ora coinvolgere la Regione del Veneto per richiedere un finanziamento che consenta la realizzazione del progetto, anche per stralci successivi. A breve sarà ufficializzato il protocollo d’intesa territoriale.

Dopo la fase di progettazione preliminare, questo accordo rappresenta un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la mobilità dolce e la connessione tra territori.