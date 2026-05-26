Bassano, chiedono di vedere le scarpe da lavoro e sfilano il portafoglio: due marocchini denunciati

BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Con la scusa di osservare da vicino le scarpe da lavoro che indossava, uno dei due si è inginocchiato davanti alla vittima e, con un gesto rapido, gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Per questo i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza due cittadini marocchini di 38 e 39 anni, entrambi residenti nel Bassanese e già censiti penalmente, ritenuti responsabili di furto con destrezza in concorso.

L’episodio risale alla serata del 6 maggio scorso ed è avvenuto all’esterno di un bar situato lungo via Pecori Giraldi, a Bassano del Grappa. A chiedere l’intervento dei militari è stato un 34enne del posto che ha contattato la Centrale Operativa dopo essersi accorto della scomparsa del proprio portafoglio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, l’uomo si trovava nel plateatico del locale insieme a tre soggetti di origine nord-africana. Durante la conversazione, uno di loro avrebbe chiesto di poter osservare più da vicino le scarpe antinfortunistiche indossate dal 34enne. Dopo essersi inginocchiato davanti a lui, nel rialzarsi avrebbe infilato rapidamente la mano nella tasca laterale destra dei pantaloni della vittima, sottraendogli il portafoglio contenente documenti personali e circa 180 euro in contanti.

Il 34enne si è accorto del furto solo poco dopo, nel momento in cui ha tentato di pagare un’altra consumazione senza riuscire più a trovare il portafoglio.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno raccolto la descrizione del presunto autore del gesto indirizzando subito i sospetti verso un cittadino marocchino di 38 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. L’uomo è stato rintracciato poco dopo sui gradini della propria abitazione.

In un primo momento il 38enne avrebbe negato ogni responsabilità, confermando però di essere transitato in via Pecori Giraldi. Successivamente ha consegnato spontaneamente ai militari il portafoglio della vittima, ancora in suo possesso, con gran parte del contenuto all’interno. Durante il controllo, però, il proprietario ha constatato l’ammanco di circa 110 euro in contanti, che secondo gli investigatori sarebbero stati sottratti e occultati prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Gli ulteriori accertamenti condotti dai militari, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale, hanno consentito di identificare anche il secondo presunto responsabile: un altro cittadino marocchino residente a Bassano del Grappa, anch’egli già noto per vicende analoghe e ritenuto l’autore materiale del furto del portafoglio.

Al termine delle indagini, i due sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per furto con destrezza in concorso. Il terzo soggetto presente al momento dei fatti è invece risultato estraneo alla vicenda. La vittima ha formalizzato la denuncia-querela presso gli uffici dell’Arma di Bassano del Grappa.