Elezioni ad Arzignano, Masiero stravince al primo turno: ecco i dati definitivi e la mappa del nuovo consiglio comunale

Lo scrutinio delle elezioni comunali di Arzignano si chiude con un verdetto perentorio e definitivo. Il candidato Riccardo Masiero stravince la contesa elettorale e viene eletto sindaco al primo turno con uno straordinario 68,51% dei consensi, pari a ben 7.861 voti totali. Dietro di lui si piazza Enrico Marcigaglia con il 19,06% (2.187 voti), seguito da Luca Amato Lazzaroni all’11,33% (1.300 voti) e, più staccato, Mauro Perozzo all’1,10% (126 voti). Con l’ufficialità del voto, gli occhi sono tutti puntati sulla composizione del nuovo consiglio comunale e sulla ripartizione finale dei seggi tra maggioranza e opposizione.

Il bilancio definitivo dei voti e l’assegnazione completa dei seggi nell’emiciclo cittadino fotografa la seguente situazione:

Candidato Sindaco / Lista Voti % Seggi MASIERO RICCARDO (Sindaco eletto) 7.861 68,51% 12 – Riccardo Masiero Sindaco 3.068 27,94% 6 – Fratelli d’Italia 1.516 13,80% 2 – Liga Veneta Repubblica 1.112 10,13% 2 – Assieme per Arzignano 945 8,60% 1 – Forza Italia-PPE 896 8,16% 1 MARCIGAGLIA ENRICO 2.187 19,06% 3 – Lega Liga Veneta Bevilacqua — — 2 (+1 al candidato) LAZZARONI LUCA AMATO 1.300 11,33% 1 – Partito Democratico (PD) — — 0 (+1 al candidato) PEROZZO MAURO 126 1,10% 0

L’analisi dei dati definitivi certifica il trionfo assoluto della coalizione di centrodestra. La lista civica del primo cittadino, Riccardo Masiero Sindaco, fa la parte del leone in questa tornata elettorale: con il 27,94% delle preferenze blinda ben 6 seggi. Ottime performance anche per i partner della coalizione: Fratelli d’Italia si attesta come seconda forza al 13,80% (2 seggi), seguita a ruota dal solido risultato territoriale di Liga Veneta Repubblica al 10,13% (2 seggi). Chiudono la squadra di maggioranza la civica Assieme per Arzignano (8,60%) e Forza Italia-PPE (8,16%), che ottengono un seggio ciascuna, portando il bottino totale della maggioranza a 12 consiglieri.

Sul fronte delle opposizioni, la coalizione guidata da Enrico Marcigaglia conquista complessivamente 3 seggi (2 spettanti alla lista Lega Liga Veneta Bevilacqua e 1 assegnato direttamente a Marcigaglia come candidato sindaco non eletto). Entra in consiglio anche Luca Amato Lazzaroni, che ottiene 1 seggio in quota candidato sindaco, mentre la lista del Partito Democratico a suo supporto non riesce a far scattare seggi diretti per i propri candidati consiglieri. Resta fuori dall’aula Mauro Perozzo, fermatosi all’1,10%. Con questi numeri, Masiero si appresta a dare il via alla nuova legislatura potendo contare su una governance solida e una larghissima maggioranza.

Si attendono ora i risultati relativi alle preferenze per conoscere i nuovi consiglieri.