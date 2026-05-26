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26 Maggio 2026 - 8.32

Elezioni ad Arzignano, Masiero stravince al primo turno: ecco i dati definitivi e la mappa del nuovo consiglio comunale

REDAZIONE
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Lo scrutinio delle elezioni comunali di Arzignano si chiude con un verdetto perentorio e definitivo. Il candidato Riccardo Masiero stravince la contesa elettorale e viene eletto sindaco al primo turno con uno straordinario 68,51% dei consensi, pari a ben 7.861 voti totali. Dietro di lui si piazza Enrico Marcigaglia con il 19,06% (2.187 voti), seguito da Luca Amato Lazzaroni all’11,33% (1.300 voti) e, più staccato, Mauro Perozzo all’1,10% (126 voti). Con l’ufficialità del voto, gli occhi sono tutti puntati sulla composizione del nuovo consiglio comunale e sulla ripartizione finale dei seggi tra maggioranza e opposizione.

Il bilancio definitivo dei voti e l’assegnazione completa dei seggi nell’emiciclo cittadino fotografa la seguente situazione:

Candidato Sindaco / ListaVoti%Seggi
MASIERO RICCARDO (Sindaco eletto)7.86168,51%12
Riccardo Masiero Sindaco3.06827,94%6
Fratelli d’Italia1.51613,80%2
Liga Veneta Repubblica1.11210,13%2
Assieme per Arzignano9458,60%1
Forza Italia-PPE8968,16%1
MARCIGAGLIA ENRICO2.18719,06%3
Lega Liga Veneta Bevilacqua2 (+1 al candidato)
LAZZARONI LUCA AMATO1.30011,33%1
Partito Democratico (PD)0 (+1 al candidato)
PEROZZO MAURO1261,10%0

L’analisi dei dati definitivi certifica il trionfo assoluto della coalizione di centrodestra. La lista civica del primo cittadino, Riccardo Masiero Sindaco, fa la parte del leone in questa tornata elettorale: con il 27,94% delle preferenze blinda ben 6 seggi. Ottime performance anche per i partner della coalizione: Fratelli d’Italia si attesta come seconda forza al 13,80% (2 seggi), seguita a ruota dal solido risultato territoriale di Liga Veneta Repubblica al 10,13% (2 seggi). Chiudono la squadra di maggioranza la civica Assieme per Arzignano (8,60%) e Forza Italia-PPE (8,16%), che ottengono un seggio ciascuna, portando il bottino totale della maggioranza a 12 consiglieri.

Sul fronte delle opposizioni, la coalizione guidata da Enrico Marcigaglia conquista complessivamente 3 seggi (2 spettanti alla lista Lega Liga Veneta Bevilacqua e 1 assegnato direttamente a Marcigaglia come candidato sindaco non eletto). Entra in consiglio anche Luca Amato Lazzaroni, che ottiene 1 seggio in quota candidato sindaco, mentre la lista del Partito Democratico a suo supporto non riesce a far scattare seggi diretti per i propri candidati consiglieri. Resta fuori dall’aula Mauro Perozzo, fermatosi all’1,10%. Con questi numeri, Masiero si appresta a dare il via alla nuova legislatura potendo contare su una governance solida e una larghissima maggioranza.

Si attendono ora i risultati relativi alle preferenze per conoscere i nuovi consiglieri.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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