Elezioni ad Arzignano, Masiero stravince al primo turno: ecco i dati definitivi e la mappa del nuovo consiglio comunale
Lo scrutinio delle elezioni comunali di Arzignano si chiude con un verdetto perentorio e definitivo. Il candidato Riccardo Masiero stravince la contesa elettorale e viene eletto sindaco al primo turno con uno straordinario 68,51% dei consensi, pari a ben 7.861 voti totali. Dietro di lui si piazza Enrico Marcigaglia con il 19,06% (2.187 voti), seguito da Luca Amato Lazzaroni all’11,33% (1.300 voti) e, più staccato, Mauro Perozzo all’1,10% (126 voti). Con l’ufficialità del voto, gli occhi sono tutti puntati sulla composizione del nuovo consiglio comunale e sulla ripartizione finale dei seggi tra maggioranza e opposizione.
Il bilancio definitivo dei voti e l’assegnazione completa dei seggi nell’emiciclo cittadino fotografa la seguente situazione:
|Candidato Sindaco / Lista
|Voti
|%
|Seggi
|MASIERO RICCARDO (Sindaco eletto)
|7.861
|68,51%
|12
|– Riccardo Masiero Sindaco
|3.068
|27,94%
|6
|– Fratelli d’Italia
|1.516
|13,80%
|2
|– Liga Veneta Repubblica
|1.112
|10,13%
|2
|– Assieme per Arzignano
|945
|8,60%
|1
|– Forza Italia-PPE
|896
|8,16%
|1
|MARCIGAGLIA ENRICO
|2.187
|19,06%
|3
|– Lega Liga Veneta Bevilacqua
|—
|—
|2 (+1 al candidato)
|LAZZARONI LUCA AMATO
|1.300
|11,33%
|1
|– Partito Democratico (PD)
|—
|—
|0 (+1 al candidato)
|PEROZZO MAURO
|126
|1,10%
|0
L’analisi dei dati definitivi certifica il trionfo assoluto della coalizione di centrodestra. La lista civica del primo cittadino, Riccardo Masiero Sindaco, fa la parte del leone in questa tornata elettorale: con il 27,94% delle preferenze blinda ben 6 seggi. Ottime performance anche per i partner della coalizione: Fratelli d’Italia si attesta come seconda forza al 13,80% (2 seggi), seguita a ruota dal solido risultato territoriale di Liga Veneta Repubblica al 10,13% (2 seggi). Chiudono la squadra di maggioranza la civica Assieme per Arzignano (8,60%) e Forza Italia-PPE (8,16%), che ottengono un seggio ciascuna, portando il bottino totale della maggioranza a 12 consiglieri.
Sul fronte delle opposizioni, la coalizione guidata da Enrico Marcigaglia conquista complessivamente 3 seggi (2 spettanti alla lista Lega Liga Veneta Bevilacqua e 1 assegnato direttamente a Marcigaglia come candidato sindaco non eletto). Entra in consiglio anche Luca Amato Lazzaroni, che ottiene 1 seggio in quota candidato sindaco, mentre la lista del Partito Democratico a suo supporto non riesce a far scattare seggi diretti per i propri candidati consiglieri. Resta fuori dall’aula Mauro Perozzo, fermatosi all’1,10%. Con questi numeri, Masiero si appresta a dare il via alla nuova legislatura potendo contare su una governance solida e una larghissima maggioranza.
Si attendono ora i risultati relativi alle preferenze per conoscere i nuovi consiglieri.