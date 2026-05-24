Domenica di emergenze in montagna: numerosi interventi per escursionisti e biker feriti

Giornata di intenso lavoro per il Soccorso alpino veneto, impegnato domenica 24 maggio in numerosi interventi tra le province di Vicenza, Belluno e Verona, a causa di incidenti lungo sentieri montani e durante attività sportive all’aperto.

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del 118 per soccorrere un’escursionista infortunatasi sul Monte Caviojo. La donna, una 48enne di Chioggia, stava salendo assieme al compagno da San Rocco verso il Bivacco Vettori quando, poco sotto il bivacco, ha messo male un piede riportando un trauma che le ha impedito di proseguire autonomamente. Una prima squadra di tre soccorritori è scesa dal Monte Cimone raggiungendola rapidamente, seguita da altri otto volontari. Dopo l’immobilizzazione del piede, la donna è stata caricata in barella e trasportata per circa un’ora fino ai mezzi. Successivamente ha deciso di raggiungere autonomamente l’ospedale.

Poche ore dopo, verso le 13, il Soccorso alpino di Schio è intervenuto sul Monte Summano, nel territorio di Piovene Rocchette, per un’altra escursionista ferita. La 72enne di Sovizzo era scivolata mentre percorreva in salita con il marito il sentiero 461 da Meda verso la cima del Summano, riportando un trauma al piede. Sei soccorritori, tra cui il medico della Stazione, sono scesi dalla vetta per circa 300 metri di dislivello raggiungendo la donna. Immobilizzato l’arto, la ferita è stata caricata in barella e trasportata per circa 500 metri fino al Santuario dell’Angelo, dove ad attenderla c’era l’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso.

Intervento anche nel Comune di Chiampo durante la gara di mountain bike “Durona Bike”. Il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, impegnato nell’assistenza lungo il percorso, è stato attivato attorno alle 10.30 per la caduta di un ciclista nella frazione di Alvese di Nogarole. Il 36enne aveva perso il controllo della bici in un tratto boschivo, cadendo violentemente a terra sulla schiena. Stabilizzato dal personale sanitario e dai soccorritori, è stato trasportato in barella fino all’ambulanza distante circa 200 metri.

Nel Bellunese, a San Vito di Cadore, una 56enne di Sospirolo è rimasta ferita lungo il sentiero che conduce al Rifugio Venezia. La donna, probabilmente strattonata dai due cani che aveva con sé, è caduta riportando un trauma alla spalla e diverse escoriazioni. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha verricellato a bordo la ferita per trasferirla all’ospedale di Belluno. L’amica che era con lei è stata invece accompagnata dai soccorritori verso Passo Staulanza.

Intervento particolarmente delicato nella tarda serata di ieri a Brentino Belluno, nel Veronese, dove un sessantenne trentino è stato ritrovato dopo ore di ricerche nei boschi sotto il Santuario della Madonna della Corona. L’uomo, che aveva telefonato a un parente in evidente stato confusionale dicendo di essersi perso, era in realtà precipitato per una trentina di metri dal Sentiero del Pellegrino, riportando un grave politrauma. Le ricerche, condotte dal Soccorso alpino di Verona con il supporto dell’elicottero di Trento, si sono concluse poco dopo le 2 di notte con il recupero e il trasporto urgente all’ospedale di Trento.

Sempre nella serata di ieri, il Soccorso alpino del Centro Cadore è intervenuto a Lorenzago di Cadore per recuperare due escursioniste russe di 25 anni che avevano perso la traccia del sentiero in località Miandre, lungo il torrente Cridola. Le giovani, impaurite ma in buone condizioni, sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate in sicurezza fino ai mezzi, concludendo l’intervento attorno alle 23.