Guerra ai mozziconi di sigaretta, in Italia migliaia di volontari il 6 e 7 giugno per una grande mobilitazione ambientale

Ambiente, Italia – 6 e 7 giugno 2026 – Migliaia di volontari sono attesi in tutta Italia per una delle più grandi campagne nazionali dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e sensibilizzare cittadini e fumatori sull’impatto delle cicche disperse nell’ambiente.

L’iniziativa si svolgerà il 6 e 7 giugno, in prossimità della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, e punta a portare l’attenzione su uno dei rifiuti più diffusi e al tempo stesso più sottovalutati in città, spiagge e corsi d’acqua.

La mobilitazione è promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica, e coinvolgerà volontari, scuole, amministrazioni comunali, associazioni e aziende in numerosi interventi di pulizia ambientale dedicati esclusivamente alla raccolta dei mozziconi. Il claim scelto per l’edizione 2026 è: “Il pianeta non è un portacenere”.

Secondo gli organizzatori, i filtri delle sigarette rappresentano una delle principali fonti di microplastiche nell’ambiente. Non sono infatti composti da cotone, ma da acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi in micro e nanoplastiche.

Le stime internazionali indicano circa 4,5 trilioni di mozziconi dispersi ogni anno nel mondo. In Italia, dove si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno, una parte significativa dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e fiumi. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando nicotina, metalli pesanti e sostanze tossiche per gli ecosistemi.

Nel 2025 Plastic Free ha organizzato 147 eventi dedicati esclusivamente alla raccolta delle cicche, coinvolgendo oltre 2.800 volontari e rimuovendo più di 3.188 chilogrammi di mozziconi, pari a circa 13 milioni di filtri.

“Nel weekend del 6 e 7 giugno torneremo in tutta Italia con una grande mobilitazione ambientale dedicata ai mozziconi di sigaretta – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma devastante per l’ambiente. Troppo spesso le cicche vengono ancora considerate un gesto innocuo, quando invece rappresentano una delle forme di inquinamento urbano e marino più diffuse al mondo. Con il claim ‘Il pianeta non è un portacenere’ vogliamo scuotere le coscienze e ricordare che indignarsi non basta: bisogna agire – prosegue – Raccoglieremo mozziconi in città, spiagge, piazze e aree verdi per sensibilizzare soprattutto i fumatori sull’impatto su suolo, mare e biodiversità”.

L’associazione evidenzia inoltre come il problema non sia solo estetico, ma anche ambientale e sanitario: attraverso le reti fognarie, i mozziconi raggiungono i fiumi e poi il mare, entrando nella catena alimentare e danneggiando pesci, tartarughe e uccelli.

“Il vero rischio oggi è l’assuefazione visiva: abbiamo smesso di vedere i mozziconi per terra e quando una società smette di vedere un problema, smette anche di risolverlo – aggiunge De Gaetano – Servono educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione, posacenere urbani, smoking area attrezzate e strumenti concreti come i bin dedicati che molti Comuni Plastic Free stanno installando”.

Le iniziative saranno aperte a tutti e l’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale di Plastic Free, dove sarà possibile iscriversi gratuitamente e partecipare alla mobilitazione nazionale.