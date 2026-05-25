Comunali: ad Arzignano trionfa Masiero, ora si guarda al voto di lista. A Lonigo avanti Giacomello

In aggiornamento

Dalle 15 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali nel Vicentino. Con qualche sorpresa. Mentre procede a rilento lo scrutinio per Lonigo, ad Arzignano diventa sindaco Riccardo Masiero, con un sorprendente risultato: il 70% dei voti.

A Recoaro arriva già la conferma di Armando Cunegato, unico candidato. Ad Arcugnano vince Simone Cuomo su Simona Siotto. A Castegnero-Nanto vince nettamente l’ex sindaco di Castegnero Marco Montan. Ad Albettone a sorpresa vince la lista di Raissa Balsemin che decreta la fine dell’era Formaggio in Paese. L’ex sindaco e consigliere regionale era candidato con la lista che ha perso. A Malo vince a valanga il sindaco uscente Moreno Marsetti mentre a Nove vince a sorpresa Luca Rebellato.

L’affluenza al voto nel Vicentino è in drastico calo rispetto alla precedente tornata elettorale nei rispettivi Comuni. Alle 15 aveva votato il 54,88% degli aventi diritto, contro il 62,75% precedente.

Ecco i Comuni interessati dal voto e i risultati aggiornati dei candidati

ARZIGNANO – 16 sezione scrutinate su 24

Arzignano, Masiero consolida la vittoria a 18 sezioni: si infiamma la sfida per i pesi interni alle liste

Con l’arrivo dei dati relativi a 18 sezioni scrutinate su 24, lo scenario politico ad Arzignano si fa sempre più definitivo. Il candidato Riccardo Masiero consolida la sua corsa verso la poltrona di primo cittadino con un solidissimo 68,29% (pari a 5.625 voti complessivi). Con la vittoria ormai in tasca, la vera curiosità si concentra tutta sull’evoluzione dei dati di lista, fondamentali per capire come verranno distribuiti i futuri equilibri in consiglio comunale e nella nascita della nuova giunta.

Il quadro aggiornato delle preferenze per le singole liste a supporto di Masiero fotografa la seguente situazione:

Lista Voti % Riccardo Masiero Sindaco 2.176 27,59% Fratelli d’Italia 1.077 13,66% Liga Veneta Repubblica 813 10,31% Assieme per Arzignano 720 9,13% Forza Italia-PPE 610 7,73%

L’analisi dell’ultimo aggiornamento conferma il ruolo di assoluto traino della lista civica Riccardo Masiero Sindaco, che supera quota duemila voti attestandosi al 27,59%. Alle sue spalle, tra i partiti tradizionali, si registra una crescita marginale di Fratelli d’Italia che sale al 13,66%, così come mostra un ottimo trend positivo Liga Veneta Repubblica, capace di superare la doppia cifra agguantando il 10,31%. Sostanziale stabilità, invece, per la civica Assieme per Arzignano al 9,13% e per Forza Italia-PPE, che chiude la coalizione assestandosi sul 7,73%. Quando mancano solo sei sezioni alla fine dello scrutinio, la leadership del sindaco eletto appare blindata da una coalizione che ha saputo ben capitalizzare il consenso sul territorio.

ALBETTONE – Raissa Balsemin è sindaco. Nell’altra lista era candidato l’ex sindaco ed ex consigliere regionale Joe Formaggio (Futuro Nazionale)

ARCUGNANO – Simone Cuomo è sindaco

CASTEGNERO NANTO – 4 sezioni su 6

COGOLLO DEL CENGIO – Massimiliano Maculan è sindaco

LONIGO – Per Giacomello si profila una netta vittoria

MALO – Moreno Marsetti è sindaco

NOVE – Luca Rebellato è sindaco

POSINA – Adelio Cervo è sindaco

RECOARO

Armando Cunegato, unico candidato, è sindaco

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Domenica di voto per diversi Comuni della provincia di Vicenza chiamati a rinnovare i propri consigli comunali e a eleggere il nuovo sindaco. I dati definitivi sull’affluenza, registrati alla chiusura dei seggi alle ore 23:00, mostrano un quadro variegato ma generalmente caratterizzato da una flessione della partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni elettorali.

In tutta la provincia, su un totale di 88 sezioni monitorate, l’affluenza finale si è attestata al 42,07%, segnando un calo significativo rispetto al 50,66% delle scorse elezioni.

Il focus su Arzignano: affluenza al 43%

Tra i centri più importanti al voto spicca Arzignano, dove sono chiamate alle urne ben 24 sezioni (la città, con circa 25 mila abitanti prevede il ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% più 1 dei voti). Nel comune del grifo la partecipazione ha seguito un trend di crescita costante durante la giornata, senza però riuscire a pareggiare il dato storico:

Ore 12:00: 14,12%

14,12% Ore 19:00: 32,48%

32,48% Ore 23:00 (Definitivo): 43,07%

Il dato finale di Arzignano si allinea quasi perfettamente alla media provinciale, ma evidenzia un calo di oltre sei punti percentuali rispetto al 49,85% registrato alle precedenti elezioni comunali.

I dati degli altri Comuni del Vicentino

Analizzando la tabella emerge un comportamento elettorale piuttosto diversificato tra le varie comunità locali:

I più virtuosi (Sopra la media): Il primato della partecipazione spetta a Cogollo del Cengio con il 46,10% (seppur in calo rispetto al 54,44% precedente) e a Recoaro Terme , che si attesta al 45,40% (contro il 48,98% storico). Buona tenuta anche per Nove ( 44,88% ) e Castegnero Nanto ( 44,05% ).

Il primato della partecipazione spetta a con il (seppur in calo rispetto al 54,44% precedente) e a , che si attesta al (contro il 48,98% storico). Buona tenuta anche per ( ) e ( ). In linea con la media: Arcugnano chiude con un 43,62% di affluenza, registrando però uno dei cali più vistosi rispetto al passato, quando aveva sfiorato il 54,20%.

chiude con un di affluenza, registrando però uno dei cali più vistosi rispetto al passato, quando aveva sfiorato il 54,20%. Sotto la media: Più tiepida la risposta degli elettori ad Albettone ( 41,65% ), Lonigo ( 40,08% ) e Malo , che si ferma al 39,89% .

Più tiepida la risposta degli elettori ad ( ), ( ) e , che si ferma al . Il fanalino di coda: Il dato più basso in assoluto si registra a Posina. Nel piccolo comune montano ha votato soltanto il 22,89% degli aventi diritto, un dato quasi identico al già bassissimo 22,45% delle precedenti elezioni, confermando un fenomeno di astensionismo strutturale legato probabilmente anche all’alto tasso di residenti all’estero (AIRE).

L’andamento della giornata elettorale

La progressione del voto in provincia ha visto una partenza lenta nella mattinata di domenica, con una media del 14,23% a mezzogiorno. La vera spinta si è registrata nel pomeriggio: alle ore 19:00 quasi un terzo degli elettori (31,81%) si era recato ai seggi, per poi arrivare al definitivo 42,07% della tarda serata.