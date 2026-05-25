Trafficante internazionale arrestato: viveva in Veneto con la famiglia

Un cittadino serbo di 54 anni, ricercato a livello internazionale per traffico di droga e riciclaggio, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova dopo essere stato rintracciato a San Giorgio in Bosco, dove si era trasferito con la famiglia da circa due anni. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dall’autorità giudiziaria francese.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile padovana, coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto, che nei giorni scorsi hanno avviato una specifica attività investigativa per localizzare il ricercato. Dopo approfondimenti e servizi di osservazione, tra il 16 e il 17 maggio gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare il 54enne nel comune dell’Alta Padovana.

Secondo le accuse formulate dalla magistratura francese, l’uomo avrebbe fatto parte di un’organizzazione criminale strutturata e attiva nel traffico internazionale di cocaina e nel riciclaggio di denaro. L’attività illecita sarebbe stata portata avanti tra il 2019 e il 2023 in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Italia e Germania, oltre che nella Repubblica Dominicana. La droga sarebbe stata destinata prevalentemente al mercato europeo.

Una volta accompagnato in Questura, il cittadino serbo è stato identificato anche attraverso la comparazione delle impronte digitali effettuata dal Gabinetto Interprovinciale di Polizia Scientifica, che ha confermato la corrispondenza con il ricercato internazionale.

Al termine delle procedure, il 54enne è stato arrestato in esecuzione del mandato europeo e trasferito nella casa circondariale “Due Palazzi” di Padova, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria francese. Per i reati contestati rischia fino a 30 anni di carcere.