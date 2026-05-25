Barbecue e caldo estivo: gli errori da evitare per cucinare in sicurezza ed evitare sostanze tossiche

Con l’arrivo delle prime giornate di caldo intenso, cresce la voglia di grigliate all’aperto, un’abitudine sempre più diffusa durante la stagione estiva. Tuttavia, alcune pratiche comuni durante la cottura alla brace possono comportare rischi per la salute, legati alla formazione di sostanze nocive e alla contaminazione degli alimenti.

Uno dei principali problemi riguarda il contatto diretto tra grasso e fiamma. Quando il grasso della carne cade sulle braci incandescenti, si genera del fumo che risale e si deposita sugli alimenti. In questo processo si possono formare composti potenzialmente tossici che finiscono sulla superficie della carne. Per ridurre il rischio, è consigliabile eliminare il grasso in eccesso prima della cottura e, quando possibile, utilizzare barbecue progettati in modo da evitare che il grasso coli direttamente sulla fonte di calore.

Un altro aspetto critico è il contatto diretto tra fiamma e cibo. La presenza di fiammate durante la cottura può portare alla formazione di uno strato superficiale sulla carne considerato non salutare. Per prevenire questo fenomeno è importante mantenere una distanza adeguata tra alimento e brace: le indicazioni tecniche suggeriscono che la griglia dovrebbe essere posizionata a una distanza sufficiente dalle braci per evitare il contatto diretto con le fiamme. Nei modelli dotati di coperchio, l’utilizzo dello stesso aiuta a stabilizzare la temperatura e a limitare la formazione di fiammate.

Particolare attenzione va posta anche al tipo di combustibile utilizzato. Il carbone più adatto è quello purificato, che produce meno fumo e contiene meno residui. L’utilizzo di legna non idonea, soprattutto se trattata o verniciata, è sconsigliato perché può rilasciare sostanze chimiche durante la combustione che rischiano di trasferirsi agli alimenti.

Anche gli accendifuoco richiedono attenzione: sia solidi che liquidi o in gel devono essere completamente consumati prima di iniziare la cottura, per evitare contaminazioni del cibo.

Infine, un errore frequente riguarda la gestione degli utensili e delle superfici di lavoro. L’uso degli stessi strumenti per carne cruda e cotta o lo stesso piatto per entrambe le fasi può favorire la contaminazione incrociata. È quindi fondamentale separare sempre gli strumenti utilizzati per gli alimenti crudi da quelli destinati al cibo già cotto, riducendo il rischio di intossicazioni alimentari dovute alla presenza di batteri o virus.

La corretta gestione della grigliata, quindi, non riguarda solo il gusto ma anche la sicurezza alimentare, soprattutto nei periodi di caldo intenso in cui le abitudini all’aperto diventano più frequenti.