All’asta i ricordi di Matthew Perry: dalle sceneggiature di “Friends” al suo orologio preferito

I fan di Matthew Perry potranno presto portarsi a casa un pezzo della storia dell’attore che ha dato il volto all’indimenticabile Chandler Bing nella serie Friends. A partire dal 5 giugno saranno infatti messi all’asta oltre 130 oggetti personali appartenuti alla star scomparsa nell’ottobre 2023 all’età di 54 anni.

L’iniziativa è stata organizzata con uno scopo benefico: il ricavato servirà a sostenere la Matthew Perry Foundation, creata dai familiari e dagli amici dell’attore dopo la sua morte. Perry aveva raccontato pubblicamente per anni la sua battaglia contro le dipendenze, trasformando la propria esperienza personale in un messaggio di aiuto e sensibilizzazione.

“Matthew credeva che la dipendenza dovesse essere affrontata con compassione e scienza, non con stigma e silenzio”, ha spiegato Lisa Kasteler Calio, amministratrice della fondazione. “Quest’asta sostiene il lavoro dell’organizzazione per ampliare l’accesso alle cure e combattere lo stigma. È un altro modo per garantire che nessuno debba affrontare questa malattia da solo”.

Tra gli oggetti più attesi figurano il suo orologio preferito, un tavolo da ping pong personalizzato a tema Batman e diversi cimeli legati proprio a “Friends”. In vendita anche un Emmy Award e un SAG Award ottenuti grazie al successo della sitcom, oltre a sceneggiature autografate da tutto il cast della serie.

Grande curiosità ruota soprattutto attorno alla sceneggiatura del primo episodio pilota, quando la serie aveva ancora il titolo provvisorio “Six of One”. Gli organizzatori ritengono che potrebbe raggiungere cifre molto elevate tra collezionisti e appassionati.

Perry era inoltre un appassionato collezionista d’arte e possedeva diverse opere di Banksy, alcune delle quali saranno incluse nell’asta organizzata da Heritage Auctions.

Tra le esperienze speciali messe in palio compare anche un premio offerto da Warner Bros.: due biglietti per la première del film The Batman Part II con Robert Pattinson, le cui riprese sono iniziate recentemente.

La morte di Matthew Perry aveva dato origine anche a una lunga indagine giudiziaria negli Stati Uniti. Diverse persone sono state condannate in relazione alla fornitura di ketamina all’attore. Tra queste Jasveen Sangha, soprannominata “la regina della ketamina”, che ha ricevuto una condanna a 15 anni di carcere, mentre un ex produttore hollywoodiano è stato condannato a due anni di reclusione.