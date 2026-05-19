Gardaland si trasforma nella capitale del K-Pop: arriva il primo festival ufficiale italiano con star dalla Corea

Concerti, danza, cultura coreana e spettacoli fino alle 23:00: il 13 e 14 giugno Gardaland Resort ospiterà il primo festival ufficiale italiano interamente dedicato al fenomeno globale del K-pop, con artisti provenienti direttamente dalla Corea del Sud e alcune esclusive italiane ed europee.

L’evento, battezzato “Gardaland K-Pop Festival”, rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano e nasce in risposta alla crescita continua della community K-pop nel Paese. Tra il 2018 e il 2023 gli ascolti del genere su Spotify sono aumentati del 362% a livello mondiale, mentre in Italia la domanda di eventi live continua a crescere, come dimostrano i numerosi concerti sold out registrati negli ultimi anni.

Il festival proporrà un’esperienza immersiva che unirà musica, spettacolo, food coreano, dance show e attività interattive dedicate ai fan. Per l’occasione il parco prolungherà l’apertura fino alle 23:00 in entrambe le giornate, con attività già a partire dalle 12:00.

Annunciato il cast ufficiale: sabato 13 giugno saliranno sul palco ROCKY e KISU, mentre domenica 14 giugno sarà la volta delle LIGHTSUM e di HYUNY. Tra gli ospiti anche Yeong Dee, considerato il primo DJ K-pop in Italia, già opening act del concerto degli Stray Kids a Milano e volto noto delle serate Aju Night.

L’evento, organizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, allargherà inoltre lo sguardo al mondo dei K-drama, le serie coreane diventate un fenomeno internazionale anche in Italia. Prevista infatti la partecipazione di Park Min-Kyu, volto televisivo noto per la terza stagione di Single’s Inferno, presente il 13 giugno, e di Mun Jihu, attore ed ex membro del gruppo A-JAX, atteso il 14 giugno.

Grande spazio sarà riservato alla danza, elemento centrale della cultura K-pop. Il programma includerà masterclass aperte a tutti i livelli, flash mob, dance show e il tradizionale “Play Random Dance”, format amatissimo dai fan in cui il pubblico riproduce dal vivo le coreografie più iconiche.

A guidare le attività dance saranno Nora Wong, celebre performer italiana di dance cover K-pop, la crew NTENSE — vincitrice della categoria K-pop al World of Dance di Roma 2025 —, la content creator Chiara Franchina e il collettivo K-Pop Veneto, realtà di riferimento nella promozione della cultura pop coreana sul territorio regionale.

Le due giornate trasformeranno Gardaland in un grande hub dedicato all’intrattenimento coreano contemporaneo, integrando l’esperienza musicale con le oltre 40 attrazioni del parco e il LEGOLAND® Water Park Gardaland, sullo sfondo del Lago di Garda.

Sul sito ufficiale di Gardaland Resort sono già disponibili i biglietti, con prezzi online a partire da 57 euro per il ridotto e 62 euro per l’intero, oltre a formule combinate valide per entrambe le giornate. L’evento è incluso anche negli abbonamenti Gardaland Resort, mentre per chi desidera vivere il festival per più giorni sono disponibili pacchetti soggiorno nelle strutture del resort.

Gardaland Resort fa parte del gruppo Merlin Entertainments, leader mondiale nel settore dell’intrattenimento a tema, presente in oltre 20 Paesi con più di 60 milioni di visitatori ogni anno.