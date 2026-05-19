19 Maggio 2026 - 10.05
Il ministro Piantedosi a Vicenza, vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Vicenza nella giornata di mercoledì 20 maggio per partecipare a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Filippo Romano.
L’incontro si terrà alle ore 12 nella sede della Prefettura di Vicenza, in Contrà Gazzolle, e vedrà la partecipazione delle autorità provinciali e delle forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione della sicurezza nel territorio vicentino.