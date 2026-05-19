ATTUALITA'POLITICAVICENZA e PROVINCIA
19 Maggio 2026 - 10.05

Il ministro Piantedosi a Vicenza, vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Vicenza nella giornata di mercoledì 20 maggio per partecipare a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Filippo Romano.

L’incontro si terrà alle ore 12 nella sede della Prefettura di Vicenza, in Contrà Gazzolle, e vedrà la partecipazione delle autorità provinciali e delle forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione della sicurezza nel territorio vicentino.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Il ministro Piantedosi a Vicenza, vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica | TViWeb Il ministro Piantedosi a Vicenza, vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy