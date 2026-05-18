Vicenza Jazz 2026: Redman, Galván e Leonhart tra Coltrane e Miles in un festival diffuso

Dal 19 al 20 maggio al Teatro Comunale due appuntamenti chiave della XXX edizione tra jazz contemporaneo, contaminazioni e grandi omaggi ai maestri del Novecento

La XXX edizione di Vicenza Jazz entra nel vivo con due serate centrali in programma il 19 e 20 maggio, che al Teatro Comunale Città di Vicenza mettono in scena il dialogo tra eredità del jazz e nuove traiettorie contemporanee. Un’edizione che celebra i 100 anni di Miles Davis, senza dimenticare l’altro grande anniversario del 2026: quello di John Coltrane.

Il 19 maggio arriva uno degli appuntamenti più attesi: il concerto del sassofonista statunitense Joshua Redman, figura di riferimento del jazz moderno e già ospite del festival dopo diversi anni di assenza. Classe 1969, originario di Berkeley e figlio d’arte, Redman è considerato tra i più influenti interpreti della scena contemporanea, capace di fondere tradizione e linguaggi attuali mantenendo un forte legame con la matrice del jazz classico.

Sul palco presenta Words Fall Short, secondo lavoro pubblicato per Blue Note nel 2025 e primo capitolo discografico con la nuova formazione: Paul Cornish al pianoforte, Philip Norris al contrabbasso e Nazir Ebo alla batteria. Il disco raccoglie composizioni originali rimaste a lungo senza una collocazione definitiva, nate in un percorso di scrittura e ripensamento artistico.

Redman descrive il progetto come un lavoro costruito sul dialogo tra musicisti con forte identità individuale, uniti dalla capacità di improvvisare in modo collettivo. Le ispirazioni letterarie sono molteplici: da Cormac McCarthy a W.G. Sebald, fino a Kurt Vonnegut e Yiyun Li. Proprio il romanzo Where Reasons End è alla base della title track, riflessione sul linguaggio e sui suoi limiti nel raccontare l’incomprensibile.

Il sassofonista sottolinea come il disco affronti emozioni contrastanti — nostalgia, perdita, ricerca e determinazione — dentro un tempo storico segnato da domande profonde sul rapporto tra umanità e tecnologia. Una visione che resta dichiaratamente umanista, centrata sulla “zona d’ombra” delle parole e su ciò che non può essere ridotto a calcolo.

Il giorno successivo, 20 maggio, ancora al Comunale, il festival cambia registro con New Sketches of Spain, progetto che reinterpreta liberamente il capolavoro di Miles Davis e Gil Evans del 1960. Un lavoro multidisciplinare che unisce musica e danza, affidato al coreografo spagnolo Israel Galván, tra i principali innovatori del flamenco contemporaneo, e al trombettista newyorkese Michael Leonhart con il suo ensemble.

Leonhart, noto per le collaborazioni con artisti come David Byrne, Bill Frisell, Donny McCaslin ed Elvis Costello, porta sul palco una visione trasversale del jazz, in dialogo con linguaggi pop e sperimentali. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con le Settimane Musicali al Teatro Olimpico.

La XXX edizione di Vicenza Jazz, in programma dal 15 al 25 maggio, si sviluppa come festival diffuso tra alcuni dei luoghi simbolo della città — dal Teatro Olimpico alla Basilica Palladiana, fino a Villa Almerico Capra detta La Rotonda e il Cimitero Maggiore — con una programmazione che include prime italiane, produzioni originali e progetti multidisciplinari.

Tra gli artisti protagonisti figurano, oltre a Redman e Leonhart, nomi come Makaya McCraven, Barbara Hannigan, Mary Halvorson, Uri Caine, Billy Cobham, Paolo Fresu, Lakecia Benjamin, Enrico Rava e Fabrizio Bosso, in un cartellone che supera i dieci giorni di eventi.

Il festival, prodotto dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, conferma la sua natura internazionale e diffusa, con concerti all’alba, performance notturne e appuntamenti nei musei, oltre ai tradizionali format dell’“Happy Hour” e dell’“After Hour”.

Un’edizione che mette al centro il dialogo tra memoria e innovazione, tra due giganti del jazz come Miles Davis e John Coltrane, riletti attraverso le voci del presente.