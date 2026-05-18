Padova, ex insegnante di religione ai domiciliari: accuse di abusi su sette minori. la Diocesi prende le distanze: “Già escluso dagli incarichi ecclesiali dal 2023”

AGGIORNAMENTO

Emergono nuovi dettagli sul 36enne finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La Diocesi di Padova ha precisato che l’uomo era già stato allontanato dagli incarichi religiosi e scolastici dopo un’indagine canonica interna avviata nel 2023.

Secondo quanto comunicato dalla Curia, al 36enne era stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica e interrotta ogni collaborazione con l’istituto Barbarigo. Il vescovo Claudio Cipolla aveva inoltre disposto la sua esclusione da qualsiasi incarico ecclesiale, dichiarando piena collaborazione con l’autorità giudiziaria.

La Diocesi ha chiarito anche che la permanenza dell’uomo in una canonica della provincia di Padova sarebbe avvenuta per iniziativa personale del parroco, nonostante indicazioni contrarie della stessa Curia.

Nel comunicato ufficiale viene espressa “forte amarezza” per la vicenda e vicinanza alle famiglie e ai minori coinvolti nelle indagini.

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Un ex insegnante di religione di 36 anni, originario del Trevigiano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova con l’accusa di violenza sessuale aggravata su sette minorenni, tra ragazzi e ragazze. L’uomo, attivo anche come animatore in diverse parrocchie del Padovano, si trova ora agli arresti domiciliari in una canonica della provincia.

Le indagini sono partite a marzo dopo la confidenza di una delle presunte vittime a un altro professore dello stesso istituto scolastico. Da quel racconto gli investigatori hanno approfondito la vicenda, ricostruendo episodi che si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2026.

Secondo gli inquirenti, il 36enne avrebbe sfruttato il rapporto di fiducia costruito con famiglie e adolescenti attraverso attività scolastiche, parrocchiali e ricreative. Tra gli episodi contestati figurano palpeggiamenti e comportamenti inappropriati durante incontri, gite e attività organizzate per i giovani.

L’arresto è stato disposto dal gip di Padova su richiesta della Procura, che ha evidenziato il rischio di reiterazione del reato. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare la presenza di altre possibili vittime.