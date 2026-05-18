CRONACAVENETO
18 Maggio 2026 - 9.57

Veneto – Allarme truffe: falsi finanzieri chiedono denaro e gioielli ai cittadini

Giuseppe Balsamo
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Continuano a moltiplicarsi in provincia di Treviso le segnalazioni di truffe e tentativi di truffa messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alla Guardia di Finanza. Negli ultimi giorni numerosi cittadini hanno contattato il numero di pubblica utilità “117” per denunciare telefonate sospette ricevute da presunti militari.

Secondo quanto riferito, i truffatori contattano le vittime sostenendo di agire per ragioni di sicurezza e invitano i cittadini a raccogliere denaro contante, gioielli e altri oggetti preziosi custoditi in casa. Poco dopo, alla porta delle abitazioni, si presenterebbero complici in abiti civili che, esibendo falsi tesserini identificativi, ritirano i beni dalle ignare vittime.

Nonostante le numerose segnalazioni arrivate alle autorità, finora non è stato possibile identificare i responsabili, che risultano ancora a piede libero.

La Guardia di Finanza ricorda che il numero “117” è attivo 24 ore su 24 per raccogliere segnalazioni, chiarire dubbi e verificare l’effettiva autenticità di controlli o interventi eseguiti dalle pattuglie. L’invito ai cittadini è quello di diffidare da richieste di consegna di denaro o preziosi e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di sospetti.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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