Schianto nella notte contro un palo: morto un giovane motociclista di 28 anni

Non ce l’ha fatta il 28enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Roverbasso di Codognè (Treviso), lungo via Roma.

Il giovane, David Sbiha, nato a Foggia e residente a Gaiarine in via Einaudi, stava percorrendo la strada in sella a una Kawasaki quando, poco dopo le 21.30, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Le cause dell’accaduto non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio figurano un malore o una distrazione.

La moto è uscita dalla carreggiata e si è violentemente schiantata contro un palo a lato della strada. Nell’impatto il conducente è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto a diversi metri di distanza e riportando traumi gravissimi.

Alcuni residenti, allertati dal forte rumore dell’urto, sono usciti in strada e hanno cercato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il 28enne, trovato in condizioni critiche e privo di coscienza, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate e, nonostante le cure ricevute, nelle ore successive è sopraggiunto il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Conegliano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto avvenuto.